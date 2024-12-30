TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez: 2025 toparlanma için kritik eşik

Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, 2024’ün özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler açısından ayakta kalma yılı olduğunu belirterek “2025 yılı toparlanma için kritik bir eşik. Kısa vadeli planların ötesine geçilmeli, verimlilik artışı sağlamak için dijital ve yeşil dönüşümü merkeze alan kapsamlı bir sanayi politikası oluşturmalıdır” dedi.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez: 2025 toparlanma için kritik eşik
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.12.2024 - 04:00

Çatısı altında 31 federasyon ve 371 üye dernek üzerinden 100 bini aşkın şirket yer alan TÜRKONFED’in Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, 2024 yılını değerlendirirken 2025 yılına ilişkin öngörü, beklenti ve çözüm önerilerini paylaştı. Türkiye’nin çoklu krizlerle boğuştuğu iki yılı geride bıraktığını söyleyen Sönmez, özellikle yüksek enflasyonun şirketlerin sürdürülebilirliği açısından büyük bir risk oluşturduğuna dikkat çekti. Sönmez’in görüşleri şöyle:

  • Enflasyonun yanı sıra döviz kuru dalgalanmaları ve düşük yatırımcı güveni ekonomik büyümede istikrarsızlığa neden oldu. İşletmeler artan maliyetler karşısında fiyatlama davranışlarını korumakta zorlanırken alım gücündeki erime de iç talebi zayıflattı.
  • Başta KOBİ’ler olmak üzere işletmelerin iş hacimleri düşüyor, üretim ve ihracat tarafında yeterince desteklenmiyorlar. Bankaların kredi verme iştahı azalırken alternatif finansman kaynaklarına erişim de sınırlı.

YAPISAL REFORM ŞART

  • 2025 yılında başlaması öngörülen ekonomik toparlanma için daha sıkı para politikaları ve yapısal reformlara ihtiyaç var. Ekonomik toparlanma için kritik bir eşik olduğuna inandığımız 2025 yılında başarıya ulaşmak için sürdürülebilir bir büyüme modelini odağımıza almalı ve yapısal reformları hayata geçirmeliyiz.
  • İş insanlarımız yatırım ve üretim iştahını yeniden kazanabilmek için öngörülebilir bir yönetim anlayışına ihtiyaç duyuyor. Demokrasiye ve hukuka olan güvenin pekiştirilmesi, ekonomik başarıyı da beraberinde getirecektir.
  • Biz de iş dünyası olarak her zaman olduğu gibi bundan sonra da sektörlerimizin, ülkemizin kalkınması, bölgelerarası gelir eşitsizliğinin azalması ve işletmelerimizin sürdürülebilirliği için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Etiketler: #türkiye #TÜRKONFED #ekonomi

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