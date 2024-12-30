TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez: 2025 toparlanma için kritik eşik

Yayınlanma: 30.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.12.2024 - 04:00

Çatısı altında 31 federasyon ve 371 üye dernek üzerinden 100 bini aşkın şirket yer alan TÜRKONFED’in Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, 2024 yılını değerlendirirken 2025 yılına ilişkin öngörü, beklenti ve çözüm önerilerini paylaştı. Türkiye’nin çoklu krizlerle boğuştuğu iki yılı geride bıraktığını söyleyen Sönmez, özellikle yüksek enflasyonun şirketlerin sürdürülebilirliği açısından büyük bir risk oluşturduğuna dikkat çekti. Sönmez’in görüşleri şöyle:

Enflasyonun yanı sıra döviz kuru dalgalanmaları ve düşük yatırımcı güveni ekonomik büyümede istikrarsızlığa neden oldu. İşletmeler artan maliyetler karşısında fiyatlama davranışlarını korumakta zorlanırken alım gücündeki erime de iç talebi zayıflattı.

Başta KOBİ’ler olmak üzere işletmelerin iş hacimleri düşüyor, üretim ve ihracat tarafında yeterince desteklenmiyorlar. Bankaların kredi verme iştahı azalırken alternatif finansman kaynaklarına erişim de sınırlı.

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