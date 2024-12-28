RTÜK üyesi İlhan Taşcı, RTÜK'ün 2024 ''karnesini'' paylaştı: "RTÜK, muhalif kanallara yandaşlara göre tam 10 kat ceza keserek, eleştirel yayıncıları ekonomik olarak resmen silkeledi"

Yayınlanma: 28.12.2024 - 10:17

Güncelleme: 28.12.2024 - 10:25

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşcı, hazırladığı raporla RTÜK’ün bir yıllık ''karnesini'' çıkardı. Raporunda, RTÜK’ün uyguladığı ceza oranlarına da yer veren Taşcı, RTÜK bir yıl içerisinde iktidara yakınlığıyla bilinen kanallara yalnızca 4 idari para cezası uyguladığını söyledi.

Cezaların kanallara dağılımının Beyaz TV’ye 1, TGRT Haber’e 1, Akit TV’ye 2 olmak üzere toplam 4 yaptırım şeklinde olduğunu söyleyen Taşcı, verilen kararlar uyarınca bu yayıncıların ödemesi gereken tutarın 18 milyon 450 bin lira olurken, bu tutarın en büyük bölümü olan 18 milyon lirayı ATV’nin ödeyeceğini belirtti.

Buna karşın, Now (Fox) TV’ye 10, TELE 1’e 9 Flash Haber’e 9, Sözcü TV’ye 6, Halk TV’ye 5, Açık Radyo’ya 3 yaptırım olmak üzere toplam 42 ceza kesildi. RTÜK’ün verdiği bu kararlar karşılığında yayıncıların ödemesi gereken tutar ise 63 milyon 50 bin liraya ulaştı. Eleştirel yayıncılara, iktadara yakın olanlara göre, 10 kat daha fazla yaptırım uygulanırken, ödenecek ceza tutarların oranı da 3.5 kat olarak gerçekleşti.

CHP Kontenjanından RTÜK Üyeliğine seçilen İlhan Taşcı, ''Bu sonuçlar gösteriyor ki, ‘Cumhurbaşkanının talimatını emir telaki ederim’ diyen RTÜK Başkanı, kendince 2024 yılında görevini yerine getirdi. Gören de kendisinin bu göreve yayıncıların sesini kısmak, ekranlarını karartmak, radyoların yayın hayatına son vermek için seçildiğini sanır'' değerlendirmesini yaptı.

“RTÜK BAŞKANI, MUHALİF YAYINCILARI EKONOMİK OLARAK SİLKELEDİ''

''Eleştirel yayıncılarla, yandaşlar arasındaki 10 katlık ceza farkının RTÜK Yasası ya da yayın ilkeleriyle değerlendirilemeyeceğini'' vurgulayan Taşcı, şunları söyledi:

''Aradaki bu 10 katlık fark iktidarın eleştirel yayıncılara bakışı, seslerini kısmaya yönelik adımları, basın özgürlüğüne karşı nasıl bir bakış geliştirdikleri biçiminde okumak gerekir. Cumhurbaşkanının CHP’li belediyelere yönelik bakanlara verdiği “silkeleyin” talimatından vazife çıkaran RTÜK Başkanı da 2024 yılında muhalif yayıncıları resmen ekonomik olarak silkeledi.”

Taşcı’nın raporunda yer verdiği bilgilere göre, RTÜK 2024 yılında 6 uyarı, 4 katalogdan çıkarma, 5 program durdurma, 5 geçici yayın durdurma kararı verildi. Aynı dönemde 7 lisans iptal edildi. Rapora göre, RTÜK 2024 yılında internet ortamında 78 içeriğin çıkarılması ve/veya erişiminin engellenmesine karar verdi.

''DÜŞÜNCE VE İFADENİN YAYILMASINI, DUYULMASINI ENGELLEYEN BİR YAPI''

Açık Radyo’nun teknik bir aksaklık ve bilgi eksikliği nedeniyle ortaya çıkan durumu RTÜK Başkanı'nın kendisi açısından bir fırsat olarak değerlendirip, 30 yıllık radyonun yayın hayatına son verdiğini hatırlatan Taşcı, şu değerlendirmeyi yaptı:

''RTÜK’ün yasal varlık nedeni sektörde rekabet koşullarını sağlamak, ifade özgürlüğünün önüne açmakken, uygulamada basın özgürlüğünün önündeki en büyük takoz olarak karşımıza RTÜK çıkıyor. Düşünce ve ifadenin yayılmasını, duyulmasını engelleyen bir yapı. Bu yapının ivedilikle revize edilmesi, çağın koşullarına uygun olarak yasasının nesnel hale getirilmesi, eğilip bükülmesine izin verilmemesi bir zorunluluktur. İktidarın ve RTÜK Başkanının hayali, çok kanallı ama tek sesli bir Türkiye.''

"GLADYATÖR GİBİ MUHALİFLERE KILIÇ SALLIYOR''

Hem yurttaşlar tarafından en çok şikayet edilen hem de iktidar çevrelerinin özel sohbetlerde rahatsızlığını yüksek sesle dile getirdiği gündüz kuşağı yayınlarına RTÜK özellikle iktidara yakınlığıyla bilinen kanallara dokunamıyor” diyen İlhan Taşcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Seküler yaşamı benimseyenlerin yerden yere vurulduğu dizi içeriklerini görmezden gelip, tarikat cemaatlerin eleştirildiği kurgular üzerinden kanalları cezalandırmak yalnızca yayıncılığa dönük bir kısıtlama girişimi olmayıp, belli bir dini ve siyasi görüşün 85 milyon yurttaşa dayatılmasıdır. Bu gömlek 85 milyon yurttaşa dar geldikçe, RTÜK Başkanı da yayıncılara sektörü dar ediyor. Öyle ki, aynı kalemden çıkan ve belli bir cemaat merkezinden yönetilen organizasyonla kurum dilekçe yağmuruna tutulup özünde kurgu olan diziler ‘dini gerekçelerle’ cezalandırılıyor. Ama ne hikmetse ‘milli ve manevi değerler’ gündüz kuşakları için bir türlü devreye girmiyor.''

"PARA CEZASI İLE YILDIRMA BASKISI, GELECEK YIL DA SÜRECEK''

Üst Kurul gündemini belirleme yetkisinin yasayla RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’e ait olduğuna işaret eden İlhan Taşcı, ''RTÜK Başkanı yetkisini kötüye kullanarak, tamamen iktidarın bakış açısı ve çıkarı doğrultusunda hareket ederek kurul gündemini belirliyor. Arkasına aldığı iktidar gücüyle arenaya çıkmış bir gladyatör gibi elindeki kılıcı, beğenmediği yayıncıların soluğunu kesmek için sallayıp duruyor. 2024 yılındaki tablo gösteriyor ki, eleştirel yayınları karartma, kapatma, program durdurma, para cezasıyla yıldırma baskısı maalesef gelecek yıl da sürecek'' diye konuştu.