Türkşeker yöneticileri, kâra geçmek için maliyetin üstünde fiyat önerdi

12 Haziran 2022 Pazar, 02:00

TBMM KİT Komisyonu’ndaki Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker) ile Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) hesaplarıyla ilgili yapılan görüşmeler ilginç tartışma ve itiraflara sahne oldu.

Bu kapsamda en ilginç açıklama Sayıştay temsilcisinin Türkşeker’in içinde bulunduğu ve giderek büyüyen borç sarmalının kırılabilmesi ve mali durumunun düzeltilebilmesi için alınması gereken önlemlerle ilgili girişimde bulunulmasını önermesiyle ortaya çıktı.

İMALATÇI PANİKLEDİ

Türkşeker Genel Müdür Yardımcısı Şahin Arat’ın buna yanıtı ise şöyle oldu: “İşletme faaliyet zararımızın sıfırlanabilmesi için şeker satış fiyatlarının piyasa satış koşulları takip edilerek şeker maliyetlerinin üzerinde belirlenerek satılması gerekmektedir. Melas ve yaş pancar posası fiyatları da piyasa koşullarına göre belirlenmelidir.”

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı ise sıfır gümrük vergisiyle 400 bin ton şeker ithal edilmesi kararına açıklık getirmek istediğini belirterek şunlara dikkat çekti: “Şekerin yüzde 80’i imalat sanayisinde kullanılıyor. Eylül 2021-Mart 2022 arası önceki yılın aynı dönemine göre piyasadan yüzde 45 daha fazla şeker çekildi. Bunun sebebini araştırdık. Özellikle pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle panikleyen imalatçıların şekeri bir anda çektiğini gördük. Bu da yaklaşık 563 bin ton. Yani arızi bir durum. Bunun üzerine görüşmeler yaptık ve zımnen onların da durumu teyit etmesiyle birlikte ihtiyacı olanlara ithalat izni verdik.”

Türkşeker Genel Müdürü Muhiddin Şahin, milletvekillerinin sorularını yanıtlarken kurumun özelleştirmeden çıktığına işaret ederek şu vurguyu yapması da ayrıca öne çıktı: “Kanser tedavisinden çıkmış bir hasta gibiyiz, sizin desteğinizle tekrar dimdik ayağa kalkacağız.” Türkşeker 2019’u 968.5 milyon lira, 2020’yi 969.7 milyon lira zararıyla kapattı.

AŞIRI ALIM ETKİSİ

ÇAYKUR ise 2019’u 635.1 milyon TL, 2020’yi 547.2 milyon TL zararla kapattı. ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, üreticileri mağdur etmemek, özel sektöre ezdirmemek için geçen yıl aşırı derecede çay aldıklarını belirterek “Karşılığında da çay parasını peşinen vermek için ister istemez kredi alıyorsunuz. Bizim de faaliyette zararımız yok zaten, sonuç olarak yapmış olduğumuz zarar kredi faizinden yaş çay kaynaklı zararlardır” dedi.