Türkşeker’in piyasaya yeterince ürün vermemesi tatlı üreticilerini zor durumda bıraktı

19 Mart 2022 Cumartesi, 04:00

Piyasada şeker sorunu büyüyor. İstanbul’daki tatlıcı ve şekerli ürün üreticilerinden sonra İzmirli üreticiler de şekerin karaborsaya düştüğünü belirterek acil denetim ve planlama istedi.

İzmir Şekerciler, Pastacılar ve Yufkacılar Esnaf Odası Başkanı İhsan Esen, 290 TL olan bir çuval şekerin karaborsada 700 lirayı aştığını söyleyerek “Şeker fiyatları nereye gidiyor” dedi. Şekerpancarında bir sıkıntı olmamasına rağmen sınırlı üretim yapıldığını belirten başkan Esen, esnafın zor duruma düştüğünü ifade ederek şunları söyledi: “Bunun sebebi Türkiye şeker fabrikalarının iç piyasaya şeker vermemesidir. Türkiye şeker fabrikaları imalatçıya, üreticiye neden şeker vermiyor? İç piyasaya şeker vermeyerek neden paniğe sebep oluyor? Böyle yaparak krize giren iç piyasada diğer özel şeker fabrikalarında fiyatı artırmasına neden müsaade ediliyor? Şeker şu anda karaborsa olmuş durumda. Paramızla bile şeker bulamıyoruz. Çok acil bir planlama ve denetim mekanizması geliştirilmeli. Şekerin çuvalı 258 lira olmalı ve ihracata kesinlikle sınırlama getirilmeli.”

Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi Belgin Çekmen Altay da maliyetlerin artışı nedeniyle üreticinin üretemez duruma geldiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

TEŞVİK ÇIKARILMALI

“Şekerli ürün üreten güçlü ve tekeli elinde bulunduran büyük gıda firmaları zamlardan sonra stoklarını artırdı. Bu da piyasadaki şeker miktarını azaltmış, küçük üreticilerin hammaddeye ulaşımını zorlaştırmıştır. Mazotun artışı maalesef diğer hammaddelerin de artışına neden olmaktadır. Üretici firmalara hammaddeye ulaşma kolaylığı, ödeme kolaylığı, üretimi destekleme teşvikleri çıkarılmalıdır.”