Ahmet Kaya: Arıcılarımız şeker alamıyor, toplu arı ölümleri kapıda

15 Şubat 2022 Salı, 15:02

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Trabzon Arı Yetiştiricileri Birliği’ni ziyaret ederek arıcıların sorunlarını dinledi.

Artan fiyatlar nedeniyle şeker alamayan arıcıların çok zor durumda olduğunu ifade eden Kaya, “Kışın arıların beslenmesi için şeker lazım. Fakat arıcılarımız şeker tedarikinde büyük sıkıntılar yaşıyor, fabrikalardan şeker alamıyor. Artan fiyatlar nedeniyle piyasadan almaları mümkün değil zaten. Arıcılarımız 15-20 gün içinde fabrikalardan şeker alamazsa büyük oranda toplu arı ölümleri olacağından endişe duyuyorlar. Allah korusun böyle bir durum Türk arıcılığını bitme noktasına getirir" dedi.

Arıcıların sorunları hakkında Milletvekili Kaya’ya bilgi veren Trabzon Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yusuf Aksoy, 2021 yılında kuraklık nedeniyle bal üretilemediğini, artan hastalıklara bağlı olarak %60 oranında arı ölümleri meydana geldiğini belirterek, “Geçen yıl arıcılık açısından çok olumsuz bir yıl geçirdik. Bu sene de artan fiyatlar nedeniyle şeker alamıyoruz. 260 liraya aldığımız şeker 460 lira oldu. Mazot zamlandı, nakliye masrafımız katlandı; mum fiyatı, çerçeve fiyatı hemen her şeyin fiyatı arttı. 250 liraya mal ettiğimiz kovanı 450 liraya mal eder olduk. En önemlisi de şeker. Şeker olmazsa arı da olmaz, arıcılık da olmaz, bal da olmaz. Bu fiyatlarla birlik başkanı olarak ben bile 3-5 çuval şekeri anca alırım” diye konuştu.

“ŞEKER YOKSA ARI DA YOK, BAL DA YOK”

Şekerin bal üretimi için değil, arıların beslenmesi için kullanıldığını ifade eden Başkan Aksoy, “Tabii burada bir algı oluşuyor. Arıcının şekerle ne işi var? Sonbaharda arıdan balı aldıktan sonra bir müddet arıcının şeker ihtiyacı olur. Çünkü kışı atlatabilmesi için arıların tatlı ihtiyacını karşılaması gerekir. Arı balı yaparken kendisi için yapıyor, bizim için yapmıyor. Ama biz bu balı ondan alıyoruz. Şimdi bahar dönemi başladığı zaman arının çoğalabilmesi için, mevcudunu artırabilmesi için mutlaka ona bir tatlı vermek gerekiyor. O tatlı önce nektar. Ama doğada nektar yoksa, iklim şartları da uygun değilse mecburen şeker veriyoruz. Bal akışı başladığı zaman da şeker vermeyi durduruyoruz. Arıcılığın dönüşümü şekli bu şekilde. Bu nedenle şeker olmazsa arılarımız beslenemez ölür. Düşünün ki kan kaybeden bir hastaya kan lazım bulamıyorsun. Şu an arı kan kaybediyor, arıya kan ilave etmeye çalışıyoruz. O da şeker” ifadelerini kullandı.

“ARICILIK BİTİYOR, ŞEKER FABRİKADA BEKLİYOR.”

Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yusuf Aksoy, şeker temin edilemediği takdirde Türk arıcılığının bitme noktasına geleceğini belirterek, “210 liraya aldığımız şeker bir anda 460 lira olunca şaşırdık kaldık. Bunu kimin bütçesi kaldırır? Bal olmayan bir yıl geçirdik. Cebimizden hep para çıktı. Parası olan arıcı piyasadan şeker temin edip arısına verecek onun arısı hayatta kalacak. Ama o şekeri pahalılıktan dolayı alamayan insanların arıları heba olup gidecek. Öyle bir risk var. Türk Arıcılığı bu anlamda büyük bir tehdit altındadır. Devletin fabrikasında şeker 256 lira 27 kuruş. Daha önce şeker fabrikalarından şeker verdiler. Bizim talebimiz şudur; yine aynı şekilde bize şeker vermelerini istiyoruz. Sadece Trabzon’a özgü değil bütün Türkiye’de aynı sorun var. Devletin fabrikaları şeker dolu. Bir fabrikayla görüştüm, yılbaşından buyana bir çuval şeker fabrika dışına çıkmamış. 7 bin ton civarında stokta şeker varmış. 10 çuval 20 çuval şeker yüzünden arıcılarımız büyük sıkıntı yaşıyor. Arıcılık sektörü çöküyor ama şekerler stokta bekliyor” sözlerine yer verdi.

“ARILAR OLMASA İNSAN ÖMRÜ 4 YILDIR”

Arıcıların sorunlarıyla yakından ilgilenen CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, “Dünyaca ünlü bilim insanı Albert Einstein, ‘arılar olmasa insan ömrü 4 yıl’ diyor. ‘4 yıl sonra insanlık biter’ diyor. Çünkü arıların o dölleme özelliği bütün doğayı meyveyi döllemesi, arıların çok büyük bir görevi var doğada. Dolayısıyla arıların ve arıcılığın yok olmaması için şeker krizinin bir anca çözülmesi lazım. Aksi halde toplu arı ölümleri olacak. Bu da arıcılığın bitmesi anlamına gelir. Ekonomik yönden, doğal yönden büyük bir darbe yeriz. Buradan hükümet yetkililerine ve Tarım Bakanına acil çağrı yapıyorum. Şeker fabrikalarının depolarını arıcılarımıza açın. Türk arıcılığının tükenmesine seyirci kalmayın” çağrısında bulundu.



