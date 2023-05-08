TÜROB Başkan Yardımcısı Hediye Güral: Turizmde talep azalıyor

Yayınlanma: 08.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 08.05.2023 - 03:00

Hediye Güral Gür, ilk altı ayın zor geçtiğini belirterek sektörle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

Depremin ertesi günü iptal almaya başladık. Pandemi döneminde görmediğimiz kadar kötü şubat ve mart ayı geçirdik.

Şu anda üst perdeden İstanbul depreminin dillendiriliyor olması neredeyse deprem olmuş kadar İstanbul turizmini etkiledi.

Turizmciler olarak biz hiç iş yapamadığımız bir dönemde depremle ilgili konaklama vergisi gibi ek yük geldi üstümüze. Zaten TGA’ya verdiğimiz bir yükümüz vardı. Şimdi deprem vergisi geldi onları ödüyoruz.

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