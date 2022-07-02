TÜROB Başkanı Müberra Eresin: 'Sene sonu 2019 yılını geçeceğiz'

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 00:00

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, turizm sektörüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Eresin, tüm Türkiye'de yukarıya doğru giden bir trendin olduğunu belirterek, “Özellikle İstanbul'da mayıs ayını çok iyi kapattık. Fakat ilk 5 ayda, 2019'un ilk 5 ayından biraz aşağıdayız. Sevindirici durum oda fiyatlarında yukarıya doğru gidişler var. 2021 yılından iyi bir yıl geçiriyoruz fakat ama biz 2019 yılı geçmek istiyoruz” dedi.

“SENE SONU TURİZM RAKAMLARIMIZ 2019 YILINI GEÇECEKTİR”

Tüm Türkiye'de yukarıya doğru giden bir trendin olduğunu ifaden eden Türkiye Otelciler Birliği Eresin, “Özellikle İstanbul'da mayıs ayını çok iyi kapattık. Fakat ilk 5 ayda, 2019'un ilk 5 ayından biraz aşağıdayız. Sevindirici durum oda fiyatlarında yukarıya doğru gidişler var. 2021 yılından iyi bir yıl geçiriyoruz fakat ama biz 2019 yılı geçmek istiyoruz. İstanbul için 2019'un ilk 5 ayında yüzde 69'larda gözüküyor. 2022 yılının ilk 5 ayı yüzde 63'lerde gözüküyor. Bunu bayram ile birlikte temmuz, ağustos, ekim ayında kapatmayı düşünüyoruz. Sene sonu 2019 yılını geçeceğiz. 35 milyar doları yakalar gibi düşüyoruz. Hedeflerimizi değiştirmedik. Aynı hedeflere sağdık kalacağız” şeklinde konuştu.

Kruvaziyer gemilerin yeniden başlaması İstanbul için büyük bir hareketliğine neden olduğunu belirten Eresin, “Bu gemilerin özellikle homeport olarak durması gemiye binecek olacak misafirlerin katkısına neden oluyor. Bu yıl Galataport'a 200 geminin homeport olarak geleceğini biliyoruz. Dolayısıyla hem doluluk anlamında hem de oda fiyatları bazında pozitif yansımalara sebep olacaktır” ifadelerini kullandı.

“YERLİ MİSAFİRLER MAĞDUR OLMAMAK İÇİN OTELLERDEN REZERVASYONLARI KONTROL ETTİRSİNLER”

Bayram öncesi yoğunluk sebebiyle yerli misafirlere rezervasyon yaparken dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyarılarda bulunan Eresin, “Konaklama yapacak olan misafirlerimiz, rezervasyonlarını, bilindik acentalardan yapsınlar ya da direk otellerle bağlantıya geçsinler. Mağdur olmamak için otellerden rezervasyonları kontrol ettirsinler” dedi.