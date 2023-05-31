TÜRSAB Başkanı açıkladı! Schengen krizi büyüyor: Her iki kişiden biri alamıyor

Yayınlanma: 31.05.2023 - 15:23

Güncelleme: 31.05.2023 - 15:23

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, yaptığı açıklamada, Türk vatandaşlarının AB üyesi ülkelere turistik seyahat için Schengen vizesi almasına yönelik sorunların artarak devam ettiğini söyledi. Vize engellemesi sebebiyle seyahat özgürlüğünün kısıtlanmaya çalışıldığını ifade eden Bağlıkaya, yurt dışına tur düzenleyen seyahat acentelerinin de çok ciddi iş kaybına uğradığını vurguladı.

Bağlıkaya, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı son açıklama da devletimizin bu sorunun çözümü noktasında gösterdiği irade ve kararlılığı gösteriyor. Dışişleri Bakanlığımızın da önümüzdeki günlerde bir çalışma başlatarak yeni bir görüşme zinciriyle bu sorunun çözümü için olumlu adımlar atacağına inanıyorum" dedi.

“MAALESEF SİSTEMLİ BİR ENGELLEME VAR”

Konunun Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) gündemine taşındığını hatırlatan Bağlıkaya, AKMP'de alınan tavsiye kararına rağmen AB ülkeleri tarafından çözüm yönünde bir adım atılmadığını söyledi. Vize başvurularındaki kontenjanların beşte bir oranına düşürüldüğüne dikkati çeken Bağlıkaya, "Daha önce vize başvuruları için 1.000 kontenjan verilirken, bu sayı 200'e düşürülmüş durumda. Vize müracaatları konusunda maalesef sistemli bir engelleme var. Bu engellemelerin yanında vizeye müracaat etmiş olan vatandaşlarımıza verilen ret oranları da çok yükselmiş durumda. 2022 yılında ret verilen vize müracaat oranı yüzde 15'in üzerinde iken, 2023'te bu oran yüzde 50 civarına yükseldi. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir ülkenin turizm amaçlı seyahatinin kısıtlanmasını doğru bulmuyoruz" şeklinde konuştu.