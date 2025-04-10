TÜSEDAD Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Müslüm Doğru seçildi

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği'nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Müslüm Doğru oldu.

TÜSEDAD Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Müslüm Doğru seçildi
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AA
Yayınlanma: 10.04.2025 - 17:59

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) yönetim kurulu başkanlığı görevine Müslüm Doğru seçildi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, 9. Olağan Genel Kurulu Tarım ve Orman Bakanlığı Atatürk Konferans Salonu'nda yapıldı.

Genel kurulda, gündem kapsamında yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi yapıldı.

Yönetim kurulunun kendi arasında yaptığı seçim sonucunda yönetim kurulu başkanlığı görevine Doğru getirildi.

Törende, eski yönetim kurulu başkanı Sencer Solakoğlu'na plaket takdim edildi.

 


Etiketler: #Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği #TÜSEDAD

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