TÜSEDAD açıkladı: Bir litre çiğ süt üretim maliyeti kaç TL oldu?

Yayınlanma: 18.09.2024 - 16:17

Güncelleme: 18.09.2024 - 16:17

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği'nin (TÜSEDAD) açıkladığı verilere göre ağustos ayı için 1 litre soğutulmuş çiğ süt üretim maliyeti 17,53 TL olarak belirlendi. Temmuz ayında bu maliyet 17,54 TL iken, ağustos ayında arpa fiyatında yüzde 10'luk bir artış görüldü. Diğer yem fiyatlarında önemli bir değişim yaşanmadı. Kesim fiyatlarındaki küçük artışlar, artan arpa fiyatını dengeledi ve toplam maliyet bir önceki aydan yalnızca 0,1 kuruş düştü.

Kırsalda üretim yapan çiftçilerin kârlı bir üretim döngüsü içinde olması, gıda tedarikinin sürdürülebilirliği ve halkın gıdaya ulaşabilirliği açısından önem taşıyor. 1 litre soğutulmuş çiğ süt tavsiye fiyatının, hesaplanan maliyet üzerine ortalama yüzde 20 kar eklenerek 21,03 TL olarak açıklanması öneriliyor. Bu fiyat hem et hem de çiğ süt üretim arzının devamlılığını sağlamak amacıyla belirleniyor.

USK'NIN FİYATI YETERSİZ BULUNDU

Ulusal Süt Konseyi (USK), 1 Mayıs itibarıyla çiğ süt tavsiye litre fiyatını 13,50 TL'den 14,65 TL'ye çıkarmıştı. Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Keskin, USK'nın tavsiye ettiği fiyatın yetersiz olduğunu belirterek çiğ sütün fiyatının 18 TL olması gerektiğini ifade etti. Keskin, fiyat geçişi gerçekleşmezse anaç hayvanlarının kesime gönderilme riski olduğunu da sözlerine ekledi.