CHP'li Gaytancıoğlu, gıda krizi üzerine konuştu: Ekmek 6 lira olabilir

11 Aralık 2021 Cumartesi, 12:42

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, "Gıda krizine gidiyoruz ekmek 6 lira olabilir" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Erkin yazısında, CHP Edirne Milletvekili ve Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Okan Gaytancıoğlu'na tarım politikalarında yapılan yanlışları sordu.

Gaytancıoğlu, "Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında ‘ekmeklik ve makarnalık buğdayı ithal ediyoruz un ve makarna ihraç ediyoruz' uygulaması ve söylemi, pandemiyle birlikte çöktü, bir zamanlar kendi durum buğdayını işleyerek dünyaya makarna satan Türkiye karnını doyurmak için Amerika ve Meksika'nın durum buğdayına muhtaç haline getirildi" ifadelerini kullandı.

Gaytancıoğlu şunları söyledi:

"Aslında Dahilde İşleme Rejimi ihracatçıya sağlanan önemli bir avantaj olmasına rağmen kötü amaçlı kullanıldı ve 2003 yılından itibaren yaklaşık 45 bin firmaya usulsüzlükler nedeniyle ceza verildi. Bir not da şu: Yılda 2-2,5 milyar dolarlık buğday ithalatı yapılarak 800 milyon -1 milyar dolarlık un ihracatı ekonomik teorilere aykırıdır.

Ekonomideki kötü yönetim, artan enerji ve gıda fiyatları, buğdaya olan talep hem dünya buğday fiyatlarını hem de gübre üretiminde ham madde olan doğalgazın fiyatını arttırdığı için 2022 yılı için hasat edilecek buğdayın ekilişini zora soktu.

Gübre fiyatının artışına karşılık devletçe sübvansiyon yapılması gibi önlemlere yeni bir tarım politikasının eklenmesiyle Türkiye bulunduğu coğrafyada kendine yeterli hatta ihracatçı bir konuma gelir. Bu yanlış tarım ve ekonomi politikaları sürdürülür, tarıma gerekli destekler verilmez, çiftçiye sübvansiyonlar yapılmaz ise önümüzdeki yıl ekmek fiyatları en az 6 lira olur."