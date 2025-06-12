TÜSİAD Başkanı Ömer Aras'tan enflasyon çıkışı: 'En önemli ekonomik sorunumuz'

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Ömer Aras, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'nda önemli değerlendirmelerde bulundu.

ENFLASYON EN ÖNEMLİ EKONOMİK SORUN

“En önemli ekonomik sorunumuzun enflasyon olduğunu unutmamalıyız” diyen Aras, enflasyonla özel sektör ve kamu olarak birlikte mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı. Enflasyonun mümkün olan en kısa sürede tek haneye indirilmesi gerektiğini söyledi.

EKONOMİK PROGRAM GÜÇLENDİRİLMELİ

Yükselen reel faizin ekonomik büyümeyi etkilediğini, ancak enflasyonu olumlu etkileyebileceğini belirten Aras, Türkiye’nin dış borç sürdürülebilirlik sorunu olmadığını ve ekonomik programın güçlendirilerek devam etmesi gerektiğini ifade etti.

YÜKSEK ENFLASYON ZARAR EDEN ŞİRKETLERİN TEMEL NEDENİ

Zarar eden şirketlerin temel nedeninin yüksek enflasyon ve artan girdi maliyetleri olduğunu belirten Aras, bankaların kaynaklarını verimli şirketlere yönlendirmesi halinde fiyatlamaların daha sağlıklı olacağını söyledi. Enflasyonu düşürmek için büyük fırsatların olduğunu da ekledi.

ENFLASYONİST OLMAYAN ADİL VERGİLENDİRME ŞART

Aras, enflasyonist olmayan ve ekonomik dalgalanma yaratmayan adil vergilendirme yapılmasının önemine dikkat çekti. Şirketlerin hem ekonomik hem jeopolitik zekaya ihtiyaç duyduğunu belirterek, güvenilir üretici olmanın düşük maliyetli üretici olmaktan daha önemli olduğunu ifade etti.

ENERJİ VE GÜVENLİKTE BÖLGESEL İŞBİRLİKLERİ

Bölgesel istikrarsızlıkların küresel güvenliği etkilediğini söyleyen Aras, Türkiye’nin kapasitesi olan ülkelerle enerji ve güvenlik alanında işbirliği yapabileceğini dile getirdi.