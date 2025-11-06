TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’dan enflasyon mesajı: 'Sadece para politikasına bel bağlayamayız'

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, makroekonomik istikrarın korunmasında enflasyonla mücadelenin belirleyici rolüne dikkat çekti. Turan, “Makroekonomik istikrarın en büyük belirleyicisi, enflasyonun düşük seviyelerde korunabilmesidir. En önemli, öncelikli konumuz enflasyonun kalıcı olarak düşük, tek haneli seviyelere indirilmesi” ifadelerini kullandı.

Sabancı Center’da düzenlenen 17. Rekabet Kongresi’nde konuşan Turan, son iki yılda sanayicilerin yüksek finansman giderleri ve talep daralması nedeniyle enflasyonun maliyetini ağır şekilde hissettiğini söyledi. Turan, “Hiç şüphesiz enflasyonun yüzde 75’lerden 30’lara inmiş olması önemli bir başarı. Ancak önümüzde zorlu bir yol var. Kalıcı fiyat istikrarı için sadece para politikasına bel bağlayamayız, yapısal alanlarda da adımlar atmamız gerekiyor” dedi.

Turan, mali disiplinin önemine dikkat çekerek, “Bütçe tarafında daha disiplinli bir görünüme ilerlememiz memnuniyet verici. Ancak para ve maliye politikalarının yapısal reformlarla desteklenmesi şart” ifadelerini kullandı.

“SANAYİDE TOPARLANMA SÜRECİ BAŞLADI”

TÜSİAD Başkanı, sanayi sektöründe toparlanma sinyalleri olduğunu belirterek, “Sanayide bir toparlama evresine girdik. Yatırımlarda güçlenme gözlemleniyor ancak bu toparlanmanın büyük bölümü savunma sanayinden kaynaklanıyor” dedi.

Avrupa’daki talep artışının ve Euro’nun dolar karşısında güç kazanmasının ihracatçılar için olumlu etki yaratacağını dile getiren Turan, finansman maliyetlerinin düşmesinin rekabet gücünü artıracağını söyledi.

“TÜRKİYE’NİN REKABET GÜCÜ İÇİN AB İLE İLİŞKİLER KRİTİK”

Konuşmasının sonunda Türkiye’nin rekabetçiliğinde Avrupa Birliği ile ilişkilerin belirleyici olmaya devam edeceğini ifade eden Turan, “Hiç şüphesiz gelecekte de rekabetçiliğimizin en önemli unsurlarından birisi Avrupa Birliği olmaya devam edecek” dedi.

Turan, Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin hem Türkiye hem AB için stratejik bir gereklilik olduğunu belirterek, “Küresel koşullar hızla hareket etmeyi zorunlu kılıyor. Türkiye, güçlü altyapısı ve özel sektörüyle geleceğin küresel ekonomisinin önemli oyuncularından biri olmaya aday” diye konuştu.