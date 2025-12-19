TÜSİAD’da başkan adayı Ozan Diren

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) Yönetim Kurulu ve Yüksek İstişare Konseyi başkanlık divanları, 15 Ocak 2026’da yapılacak Olağan Genel Kurul öncesinde adaylar konusunda kararını açıkladı. Üyelere gönderilen bilgilendirme yazısına göre TÜSİAD Başkanlar Konseyi, mevcut Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ozan Diren’i 2026-2027 dönemi Yönetim Kurulu başkan adayı olarak Genel Kurul’a önermeye karar verdi. Aynı yazıda, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı için ise Ömer Aras’ın 2026-2027 dönemi başkan adayı olarak Genel Kurul’a sunulacağı belirtildi. Yeni dönemin yönetim kadrolarının belirleneceği seçimler 15 Ocak’ta yapılacak.