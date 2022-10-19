TÜSİAD DİSK'i ziyaret etti
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK yöneticileriyle görüştü.
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Genel Başkanı Orhan Turan ve beraberindeki heyet, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) ziyarette bulundu.
Dikkat çeken ziyaret, DİSK tarafından şu ifadelerle duyuruldu:
"TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve beraberindeki heyet DİSK Genel Merkezi’ni ziyaret ederek DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Yönetim Kurulu üyeleriyle görüş alışverişinde bulundu.
DİSK’i ziyaret eden TÜSİAD heyeti “Yeni Bir Anlayışla Geleceği İnşaa” raporlarıyla ilgili bilgi verirken, kendilerine DİSK-AR'ın hazırladığı “Demokratik bir Türkiye için örgütlenme özgürlüğü ve sendikalaşma hakkı önündeki engeller kaldırılmalıdır” başlıklı rapor sunuldu."
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