Sendika düşmanlığını acilen bırakmalısın

07 Ekim 2022 Cuma, 15:59

İzmir Torbalı’da faaliyet gösteren ve Philip Moris için Morlboro sigaralarını üreten Euroserve'de Gıda-İş Sendikası'nda örgütlendikten sonra işten atılan işçiler direnişlerine devam ediyor. Philip Morris'in İstanbul Üsküdar'da bulunan genel merkezi önünde eylem yapan işçiler işe iade ve toplu sözleşme talep etti.

120'DEN FAZLA İŞÇİ ATILDI

Düzenlenen eylemde basın açıklamasını işçilerin örgütlü olduğu Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Seyit Aslan okudu. Philip Morris (Marlboro) patronuna işçilerin örgütlenme hakkına saygı duymaya çağıran Aslan "Örgütlenme çalışmasını kırmak ve engellemek için onlarca arkadaşımız sürgün edilmeye çalışıldı, kabul etmedik. Marlboro işvereninin baskıları sürgünle sınırlı kalmadı, şu ana kadar 120'yi aşkın işçi arkadaşımız keyfi ve hukuksuz biçimde işten atıldı, atılmaya devam ediliyor" dedi.

'İNSANLIK DIŞI DAVRANIŞLARLA KARŞILAŞTILAR'

Philip Morris (Marlboro) yönetiminin yasa ve anayasaya uymadığından bahseden Aslan, "Onlarca yılını Marlboro Sigara Fabrikasına vermiş alan işçiler, işten atıldıktan sonra insanlık dışı davranışlarla karşı karşıya kaldılar. Fabrika içinde tuvaletlere girmeleri engellendi, su dahi verilmedi. Fabrika dışında bekleyen işçi arkadaşlarımızın getirdiği ekmek ve sulara fabrika içindeki işçilere ulaşmasını engellediler" diye anlattı.

Euroserve (Marlboro) işçilerine, ETF Tekstil işçileri, İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu, Birleşik Metal-İş Sendikası, İletişim-İş Sendikası, Cam Keramik-İş Sendikası, DERİTEKS, Liman-İş ve Tüm Bel-Sen temsilcileri destek verdi. Emek Partisi üye ve yöneticileri ve Sınıf Tavrı da Marlboro işçilerinin eylemine katıldı.

Aslan talepleri ise şöyle sıraladı:

Atılan işçiler geri alınsın

Ücretler insanca yaşanabilecek bir seviyeye çıkarılsın

Zorunlu mesailer kaldırılsın

Tüm mobbing ve baskı yöntemlerine son verilsin

Sendikalı ve iş güvenceli çalışma hakkımız tanınsın???