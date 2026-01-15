TÜSİAD'ın yeni başkanı belli oldu: Orhan Turan koltuğu o isme devretti

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel kurulda başkanlık için tek aday olan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ozan Diren, derneğin yeni başkanı seçildi. Diren, 2026-2027 döneminde TÜSİAD Başkanlığı görevini yürütecek.

Genel kurulda yapılan oylama sonucunda başkanlığa seçilen Ozan Diren’in asıl listesinde yer alması beklenen isimler şöyle sıralandı:

TÜSİAD’ın olağan Genel Kurul toplantısı İstanbul’da yapıldı. Toplantının açılış konuşmalarını TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras ile TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan yaptı.

Görev süresi sona eren Orhan Turan, başkanlık görevini devrimci şair Nazım Hikmet’in dizeleriyle devretti. Turan, konuşmasının sonunda şairin “Davet” adlı şiirinden dizeler okudu. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Onursal Başkanı Rahmi Koç ise Turan’a plaket takdim etti.

Konuşmasında Cumhuriyet vurgusu yapan Orhan Turan, şu ifadeleri kullandı:

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Cumhuriyetin bize öğrettiği en önemli ders şudur: Hiç bir kazanım kalıcı değildir. Ancak emekle, akılla ve sorumlulukla taşınır. Bugün bir görevi bırakıyorum, bir sorumluluğu değil.

Orhan Turan, konuşmasını Nazım Hikmet’in dizeleriyle tamamladı:

Bu konuşmayı bize umudu hatırlatan bir sesle, Nazım Hikmet'in dizeleri ile bitirmek istiyorum. Bugün onun 124, doğum günü. 'Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür, ve bir orman gibi kardeşcesine.'

Bu dizeler yalnızca bir umut çağrısı değil, bir sorumluluk davetidir. Bu memleket hepimizin. Bu memleket bizim. Bu memleket düşünenlerin, üretenlerin ve sorumluluk alanların omuzlarında yükselecek. Ben bugün görevi bırakıyorum ama bu daveti, bu sorumluluğu bırakmıyorum. Hep birlikte Türkiye için düşünmeye devam edeceğiz. Çünkü bu memleket bizim.