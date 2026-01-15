TÜSİAD'ın yeni başkanı belli oldu: Orhan Turan koltuğu o isme devretti

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel kurulda başkanlık için tek aday olan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ozan Diren, derneğin yeni başkanı seçildi. Diren, 2026-2027 döneminde TÜSİAD Başkanlığı görevini yürütecek.
TÜSİAD’DA YENİ BAŞKAN OZAN DİREN OLDU
Genel kurulda yapılan oylama sonucunda başkanlığa seçilen Ozan Diren’in asıl listesinde yer alması beklenen isimler şöyle sıralandı:
- Meltem Akol
- Elif Çoban
- Fatih Kemal Ebiçlioğlu
- Azmi Gümüşoğlu
- Aslıhan Güreşçier
- Perihan İnci
- Şerafettin Karakış
- Ömer Mert
- İbrahim İzzet Özilhan
- Ahu Serter
- Feyyaz Ünal
GENEL KURUL İSTANBUL’DA TOPLANDI
TÜSİAD’ın olağan Genel Kurul toplantısı İstanbul’da yapıldı. Toplantının açılış konuşmalarını TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras ile TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan yaptı.
ORHAN TURAN’DAN NAZIM HİKMET’Lİ VEDA
Görev süresi sona eren Orhan Turan, başkanlık görevini devrimci şair Nazım Hikmet’in dizeleriyle devretti. Turan, konuşmasının sonunda şairin “Davet” adlı şiirinden dizeler okudu. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Onursal Başkanı Rahmi Koç ise Turan’a plaket takdim etti.
Konuşmasında Cumhuriyet vurgusu yapan Orhan Turan, şu ifadeleri kullandı:
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Cumhuriyetin bize öğrettiği en önemli ders şudur: Hiç bir kazanım kalıcı değildir. Ancak emekle, akılla ve sorumlulukla taşınır. Bugün bir görevi bırakıyorum, bir sorumluluğu değil.
“BUGÜN GÖREVİ BIRAKIYORUM AMA BU SORUMLULUĞU BIRAKMIYORUM”
Orhan Turan, konuşmasını Nazım Hikmet’in dizeleriyle tamamladı:
Bu konuşmayı bize umudu hatırlatan bir sesle, Nazım Hikmet'in dizeleri ile bitirmek istiyorum. Bugün onun 124, doğum günü. 'Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür, ve bir orman gibi kardeşcesine.'
Bu dizeler yalnızca bir umut çağrısı değil, bir sorumluluk davetidir. Bu memleket hepimizin. Bu memleket bizim. Bu memleket düşünenlerin, üretenlerin ve sorumluluk alanların omuzlarında yükselecek. Ben bugün görevi bırakıyorum ama bu daveti, bu sorumluluğu bırakmıyorum. Hep birlikte Türkiye için düşünmeye devam edeceğiz. Çünkü bu memleket bizim.
TÜSİAD’IN KURUCU AİLELERİ
2 Nisan 1971’de kurulan TÜSİAD’ın kurucu aileleri arasında Vehbi Koç, Selçuk Yaşar, Feyyaz Berker, Hikmet Erenyol, Nejat F. Eczacıbaşı, Raşit Özsaruhan, Melih Özakat, Osman Boyner, Sakıp Sabancı, Ahmet Sapmaz, İbrahim Bodur ve Muzaffer Gazioğlu yer alıyor.
OZAN DİREN KİMDİR?
Ozan Diren, Diren Holding bünyesinde Türkiye’nin önde gelen içecek şirketlerinden DİMES’in CEO’su olarak görev yapıyor. Üniversite yıllarında DİMES’te çalışmaya başlayan Diren, şirketin tüm departmanlarında ve farklı kademelerinde aktif görev aldı.
Eğitim hayatında 1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Diren, 1999’da ABD’de University of Hartford’ta pazarlama alanında yüksek lisans yaptı. Ardından İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü’nün Finans İhtisas Programı’nı tamamladı.
Ozan Diren, 2024 yılından bu yana TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.