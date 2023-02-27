Tütün üreticilerine vergi indirimi
Kahramanmaraş merkezli depremlerde, ağır hasar alan Adıyaman'da incelemelerde bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tütün üreticileri için açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'a gitti.
Erdoğan, Adıyaman merkez ile Gölbaşı ilçesini ziyaret ederek depremzedelerle bir araya gelecek, deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.
Sarmalık kıyılmış tütünden üreten kooparatiflerimiz için hızlı bir düzenleme yapmayı kararlaştırdıklarını söyleyen Erdoğan, "Yüzde 55 olan ÖTV oranını yarıya indiriyoruz. Böylece üreticilerimiz şirketlere göre daha avantajlı şekilde ürünlerini pazarlama imkanı bulabilecekler" dedi.
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