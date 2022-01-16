Twitter’ın eski patronundan Bitcoin adımı

16 Ocak 2022 Pazar, 10:11

Bitcoin’e verdiği destekle bilinen Dorsey, Twitter üzerinden daha önceden Bitcoin madencilik sistemi ile ilgili bir çalışma yürüttüklerini açıklamıştı.

Dorsey, son Twitter paylaşımında Bitcoin madencilik sistemi kurduklarını resmen duyurdu.

''BAŞARI İLE TAMAMLANDI''

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dorsey, “Resmi olarak açık bir Bitcoin madenciliği sistemi kuruyoruz” diyerek uzun süredir üzerinde çalışılan Bitcoin madencilik sisteminin başarı ile tamamlandığını duyurdu.

DAHA ÖNCE AÇIKLAMIŞTI

Dorsey, daha önce yaptığı açıklamalarda Bitcoin madenciliğinin büyük şirketlerin tekelinden kurtarmak istediğini ve dünya çapında daha anlaşılır bir sistem kurmayı amaçladığını söylemişti.