Twitter’ın eski patronundan Bitcoin adımı
Sosyal medya devi Twitter’ın eski CEO’su Jack Dorsey, Bitcoin madencilik sistemi kurduklarını resmen duyurdu.
Bitcoin’e verdiği destekle bilinen Dorsey, Twitter üzerinden daha önceden Bitcoin madencilik sistemi ile ilgili bir çalışma yürüttüklerini açıklamıştı.
Dorsey, son Twitter paylaşımında Bitcoin madencilik sistemi kurduklarını resmen duyurdu.
''BAŞARI İLE TAMAMLANDI''
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dorsey, “Resmi olarak açık bir Bitcoin madenciliği sistemi kuruyoruz” diyerek uzun süredir üzerinde çalışılan Bitcoin madencilik sisteminin başarı ile tamamlandığını duyurdu.
DAHA ÖNCE AÇIKLAMIŞTI
Dorsey, daha önce yaptığı açıklamalarda Bitcoin madenciliğinin büyük şirketlerin tekelinden kurtarmak istediğini ve dünya çapında daha anlaşılır bir sistem kurmayı amaçladığını söylemişti.
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