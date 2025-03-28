TZOB Başkanı açıkladı: Ramazanda fiyatı en çok artan ürün belli oldu!

Yayınlanma: 28.03.2025 - 10:16

Güncelleme: 28.03.2025 - 10:16

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ramazan sonu ve mart ayı üretici-market fiyatlarını açıkladı. Mart ayında markette fiyatı en çok artan ürün limon olurken, üretici ile market arasındaki fiyat farkı en yüksek yüzde 208 ile kuru fasulyede görüldü.

Bayraktar, yaptığı görüntülü basın açıklamasında Ramazan sonu ve Mart ayı üretici-market fiyatları ile girdi maliyetlerindeki değişimleri değerlendirdi.

TARLADAN MARKETE FİYAT ÜÇ KAT ARTTI

“Ramazan sonu ve mart ayında üretici-market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 208 ile kuru fasulyede görüldü” diyen Bayraktar, yapılan araştırmanın sonuçlarını paylaştı:

“Kuru fasulyedeki fiyat farkını yüzde 206,8 ile nohut, yüzde 202,5 ile kuru kayısı, yüzde 186 ile kırmızı mercimek, yüzde 174,6 ile yeşil mercimek takip etti.

Kuru fasulye ve nohut 3,1 kat, kuru kayısı 3 kat, kırmızı mercimek 2,9 kat, yeşil mercimek ise 2,7 kat fazlaya satıldı. Üreticide 33 lira 29 kuruş olan kuru fasulye, markette 102 lira 53 kuruşa; 31 lira 56 kuruş olan nohut, 96 lira 82 kuruşa; 150 lira olan kuru kayısı, 453 lira 70 kuruşa; 22 lira 94 kuruş olan kırmızı mercimek, 65 lira 61 kuruşa; 29 lira 33 kuruş olan yeşil mercimek ise 80 lira 53 kuruşa satıldı.

Mart ayında markette fiyatı en fazla artan ürün limon olurken, fiyatı en çok düşen ürün markette maydanoz, üreticide ise beyaz lahana oldu."

RAMAZANDA FİYATI EN ÇOK ARTAN ÜRÜN LİMON OLDU

Market fiyatlarını paylaşan TZOB Başkanı Bayraktar, “Mart ayında markette 39 ürünün 30’unda fiyat artışı, 9’unda ise fiyat düşüşü görüldü. Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 53,7 ile limon oldu. Limondaki fiyat artışını yüzde 38,8 ile patates, yüzde 19,8 ile elma ve yüzde 19,5 ile sivri biber takip etti.

Markette fiyatı en çok azalan ürün ise yüzde 8 ile maydanoz oldu. Maydanozdaki fiyat düşüşünü yüzde 6,7 ile ıspanak, yüzde 5,9 ile marul ve kuru incir izledi” diye konuştu.

Üretici fiyatlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, şu bilgileri verdi:

“Mart ayında üreticide 31 ürünün 14’ünde fiyat artışı görülürken, 9’unda düşüş yaşandı. 8 üründe ise fiyat değişmedi.

Üreticide en fazla fiyat düşüşü yüzde 23,4 ile beyaz lahanada görüldü. Beyaz lahanayı yüzde 13,9 ile maydanoz, yüzde 12,6 ile kuru soğan ve yüzde 10,3 ile domates takip etti.

Üreticide en fazla fiyat artışı ise yüzde 68,3 ile limonda yaşandı. Limondaki fiyat artışını yüzde 28,3 ile patates, yüzde 20 ile Antep fıstığı ve yüzde 16,7 ile yeşil soğan izledi.”

“DOĞAL AFETLER VE BAYRAM ÖNCESİ TALEP FİYATLARI ETKİLEDI”

Şemsi Bayraktar, “Yaşanan doğal afetler ve bayram öncesi oluşan talep, bazı ürünlerin fiyatlarını etkiledi. Geçtiğimiz günlerde yaşanan don sebebiyle narenciye bahçeleri zarar gördü" dedi.

Bayraktar, fiyat artışlarına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Piyasadaki ürün miktarının azalmasıyla sezon boyunca düşük seyreden limon fiyatları arttı. Çukurova bölgesinde yaşanan don nedeniyle erkenci çeşitlerde yüzde 50-60, geççi patateste ise yüzde 30-35 oranında zarar olduğu tahmin ediliyor. Don, hasat süresini geciktirdiği için yıl boyunca düşük fiyatla seyreden patatesin fiyatı yükseldi.

Ramazan Bayramı nedeniyle talepteki artış Antep fıstığı fiyatlarını yukarı çekti. Yeşil soğan ve ıspanakta kar yağışı nedeniyle seralar yıkıldı, ürünler açıkta kaldığı için bozuldu ve arz azalınca fiyatlar arttı.

Bafra bölgesinde kışlık sebzelerde yaşanan sel ve kar yağışı nedeniyle birçok üründe bozulma meydana geldi. Bu durum, alım gücü düşen üreticilerin beyaz lahana, maydanoz ve marulu düşük fiyata satmasına neden oldu.

Kuru soğanda ise Çukurova Bölgesi’nde yaşanan don nedeniyle hasat gecikti. Ticari anlaşmalarla gelen kuru soğan ithalatı da arzdaki artışı tetikleyerek fiyatları düşürdü”

ÇİFTÇİNİN GİRDİ MALİYETLERİ KATLANDI

Mart ayı ve yıllık girdi fiyatlarındaki değişimlere de değinen Bayraktar, gübre, yem, ilaç ve yakıt maliyetlerindeki artışa dikkat çekti.

Bayraktar, girdi fiyatlarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Ziraat Odalarımız aracılığıyla girdi piyasalarından aldığımız verilere göre Mart ayında, Şubat ayına kıyasla amonyum nitrat gübresi yüzde 3,7, üre gübresi yüzde 1,9, amonyum sülfat gübresi yüzde 1,5, 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 1 ve DAP gübresi yüzde 0,3 oranında arttı.

Geçen yılın Mart ayına göre ise 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 34,6, DAP gübresi yüzde 33,9, üre gübresi yüzde 32,3, amonyum nitrat gübresi yüzde 28,9 ve amonyum sülfat gübresi yüzde 25,8 yükseldi.

Mart ayında, şubat ayına göre besi yemi yüzde 1,8, süt yemi yüzde 1,7, son bir yılda ise süt yemi yüzde 24,9, besi yemi yüzde 24,8 oranında arttı.

İlaç fiyatları yıllık bazda yüzde 14,9 oranında yükseldi. Elektrik fiyatları son bir yılda yüzde 30,4 arttı. Mazot fiyatı yıllık bazda yüzde 11,1 yükselirken, geçen aya göre yüzde 2,3 oranında düştü.”