Altında rekor üstüne rekor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 28 Mart 2025 Cuma altın fiyatları…

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Ons altın, yüzde 0,56'lık artışla 3 bin 77,55 dolara kadar çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bu yükselişle birlikte altın, ay başından bu yana yüzde 7,6, yılbaşından bu yana yüzde 17,1 ve son bir yılda yüzde 41 oranında değer kazandı.