Altında rekor üstüne rekor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 28 Mart 2025 Cuma altın fiyatları…
28 Mart 2025 Cuma altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 28 Mart 2025 Cuma altın fiyatları...
Altın fiyatları güne rekorla başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 28 Mart 2025 Cuma...
ALTINDA YENİ REKOR!
Ons altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. 3 bin 77 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören ons altın, yatırımcısına yeni yıldan itibaren yüzde 17,1'lik kar kazandırdı. Altının gram fiyatı güne yüzde 0,67'lik yükselişle başlarken, piyasalarda 3 bin 756 TL seviyelerinde işlem görüyor.
Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük vergisi planlarının küresel ticaret savaşı endişelerini artırmasıyla yükselişini sürdürüyor. Altın, yatırımcıların güvenli liman arayışına yönelmesiyle tarihi zirvesini yeniledi.
TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE
Ons altın, yüzde 0,56'lık artışla 3 bin 77,55 dolara kadar çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bu yükselişle birlikte altın, ay başından bu yana yüzde 7,6, yılbaşından bu yana yüzde 17,1 ve son bir yılda yüzde 41 oranında değer kazandı.
Ons altın tarafında yaşanan yükselişin ardından gram altın fiyatları da artıyor. Altının gram fiyatı güne yüzde 0,67'lik yükselişle başlarken, piyasalarda 3 bin 756 TL seviyelerinde işlem görüyor.
'ALTIN RÜZGARI ARKASINA ALMIŞ DURUMDA'
Capital.com finansal piyasa analisti Kyle Rodda, "Altın şu anda rüzgarı arkasına almış durumda. ABD'nin ticaret politikaları, maliye politikaları, jeopolitik riskler ve ekonomik büyümedeki yavaşlama gibi faktörler altın fiyatlarını destekliyor" ifadelerini kullanarak, 3 bin 100 dolar seviyesinin kritik eşik olabileceğini belirtti.
PİYASALAR ABD ENFLASYON VERİLERİNE ODAKLANDI
Piyasalar, 2 Nisan’da yürürlüğe girmesi beklenen yeni gümrük vergilerinin küresel ekonomiye etkilerini yakından takip ediyor. Söz konusu tarifelerin enflasyonu artırabileceği, ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceği ve ticaret anlaşmazlıklarını derinleştirebileceği öngörülüyor.
BMI analistleri, "ABD'deki politika belirsizliği, ticaret gerilimleri, küresel çatışmalar, enflasyon endişeleri ve ekonomik belirsizlikler, altının güçlü duruşunu korumasını sağlıyor" değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan, Richmond Federal Rezerv Başkanı Tom Barkin, ABD’de yüksek belirsizlik ve hızlı politika değişiklikleri nedeniyle Fed’in mevcut “ılımlı kısıtlayıcı” para politikasının uygun olduğunu belirtti.
Yatırımcılar şimdi Fed’in faiz kararına yönelik ipuçları verebilecek olan ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisine odaklanmış durumda. Kritik veri, Türkiye saatiyle 15.30’da açıklanacak.
Gram altın: 3 bin 756 TL
Çeyrek altın: 6 bin 210 TL
Cumhuriyet altını: 24 bin 733 TL
Ons altın: 3 bin 73 dolar
Yarım altın: 12 bin 420 TL
Tam altın: 24 bin 395 TL
Gremse altın: 61 bin 176 TL
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