TZOB Başkanı Bayraktar nakit desteği ve borç yapılandırması çağrısı yaptı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, zirai dondan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu ve sigorta kapsamı dışında etkinlik göstermek zorunda kalan üretici için acil düzenleme istedi.

Afyonkarahisar’da yaptığı bir dizi ziyaret kapsamında incelemelerde bulunan Bayraktar, yaptığı konuşmada 2025’te Türkiye’de 65 ilin don felaketiyle ve ardından kuraklıkla karşı karşıya kaldığını, 2026’da da sel baskınlarının ve dolunun çiftçiyi vurduğunu belirtti.

Bayraktar, sadece Afyonkarahisar merkez ve ilçelerinde bile 66 bin dekar alanın zarar gördüğünü, 2 bin 800 çiftçinin etkilendiğini söyleyerek şöyle konuştu:

“Bütün bu afetler sadece bitkisel ürünlere zarar vermiyor; tarımsal üretimde alın teri döken çiftçilerin gelirlerini de tamamen yok ediyor. Toprağa gömdükleri girdilerini, borçla aldıkları mazotu, gübreyi, ilacı sular ve dolu alıp götürüyor.”

Tarım Sigortaları Havuzu’na (TARSİM) kayıtlı çiftçilerin zararlarının önemli kısmını tazmin edeceğini belirten Bayraktar, kayıtlı olmayan çiftçiler için de destek isteyerek şunları söyledi:

“Ekonomik imkânsızlıklardan ötürü sigorta yaptıramamış çok sayıda çiftçimiz var. Bu çiftçinin eli kolu bağlı; bütün bankalara, özel ve kamu bankalarına gırtlağına kadar borcu var. Bu çiftçinin sahada kalması, tarladan çekilmemesi, üretime devam etmesi gerekiyor. Aksi takdirde şehirlerde gıda fiyatları daha da fırlayacak. TARSİM kapsamı dışında kalan bu üreticilerimiz için tıpkı daha evvel don felaketinde yapıldığı gibi acil hükümet destekli nakit yardımı talep ediyoruz. Bütün banka borçlarının uzun vadeli olarak yapılandırılması fevkalade önemli. Bu çiftçilerimiz için bir can suyu isteyeceğiz. Bununla ilgili Ankara’da bakanlıklar nezdinde girişimlerimiz ve çalışmalarımız durmaksızın devam edecek.”