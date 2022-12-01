TZOB: 'Peynir fiyatı eti geçti, acil önlem alınmalı'
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar bazı marketlerde peynir fiyatının eti geçtiğini belirterek, acilen tedbir alınması gerektiğini söyledi.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarım ve gıda sektöründe yaşanan son gelişmeler ile kasım ayı üretici market fiyatlarını değerlendirdi.
Bazı marketlerde peynir fiyatının eti geçtiği bir ortamda acilen tedbir alınması zorunluluğu bulunduğunu dile getiren Şemsi Bayraktar, “Üretici daha fazla üretebilmeli, tüketici de ucuza gıdaya ulaşabilmelidir. Üreticimiz ürettiği ürünlerin tüketici fiyatlarını gördüğünde şaşkınlığa uğruyor. Üretenin değil aracıların daha fazla kazandığını görünce de üretimden soğuyor.” dedi.
"MARKET FİYATLARINI DAHA FAZLA SORGULAMALIDIR"
Bayraktar, tüketicilere de görev düştüğünü vurgulayarak şöyle dedi:
“Tüketicilerimiz meyve ve sebze de dahil olmak üzere günlük hayatta kullandığı ürünleri satın alırken market fiyatlarını daha fazla sorgulamalıdır. Bir markanın aynı ürünleri değişik satış yerlerinde çok farklı fiyatlardan satılabiliyor. İnternet ortamında bile bu bilgilere ulaşmak mümkündür. Tüketici ürün fiyatlarına yön verme ve müdahale etme gücünü kullanmalı, fahiş fiyattan ürün satan marketleri alışveriş yapmayarak cezalandırmalıdır.”
KASIMDA 37 ÜRÜNÜN 29’U ZAMLANDI
Bayraktar, kasım ayında üretici ile market arasındaki fiyat değişimlerini de açıkladı.
Kasımda üretici ile market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 236,8 ile marulda görüldüğü bilgisini veren Bayraktar, “Maruldaki fiyat farkını yüzde 210,5 ile kırmızı mercimek, yüzde 209,8 ile elma, yüzde 180,6 ile maydanoz, yüzde 180,3 ile kabak, yüzde 180 ile havuç takip etti” dedi.
Yani kasım ayında marul 3,4 kat, kırmızı mercimek ve elma 3,1 kat, maydanoz, kabak ve havuç ise 2,8 kat fazlaya tüketiciye satılmış oldu.
Bayraktar ayrıca, kasımda markette 37 ürünün 29'unda fiyat artışı yaşanırken yalnızca 8 üründe fiyat azalışı görüldüğünü bildirdi.
ARTIŞ REKORU PİRİNÇ VE ANTEP FISTIĞINDA
Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 42.9 ile pirinç oldu.
Pirinçteki fiyat artışını yüzde 36.1 ile yeşil soğan, yüzde 33.1 ile Antep fıstığı, yüzde 22.4 ile kırmızı mercimek, yüzde 20.9 ile kuru kayısı ve domates takip etti.
Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 17.2 ile limon oldu. Limondaki fiyat düşüşünü yüzde 6.4 ile marul, yüzde 3.4 ile tavuk eti, yüzde 1.6 ile mısırözü yağı izledi.
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