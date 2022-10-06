TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar’dan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na sert süt eleştirisi: Hayvancılığı krize soktu

06 Ekim 2022 Perşembe, 04:00

Tarım ve gıda sektörünün her alanında olduğu gibi süt üretiminde de alarm zilleri çalmaya devam ediyor.

Ulusal Süt Konseyi (USK), 15 Mayıs’ta açıkladığı 7.5 liralık çiğ süt tavsiye fiyatını beş aydır artırmadı. Bu süreçte enflasyon yüzde 73’ten yüzde 83’e dolar/TL 15.49’dan 18.57’ye çıkarken, süt fiyatının sabit kalmasına tepkiler çığ gibi büyüyor.

UKS KAPATILMALI

Son olarak dün Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’dan ağır eleştiriler geldi. Ulusal Süt Konseyi’ni talimatla yönlendiren Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hayvancılığı büyük bir krizin içerisine soktuğunu söyleyen Bayraktar, şöyle devam etti:

“Büyük beklentilerle kurulan Ulusal Süt Konseyi hür iradesiyle hareket etmedi, talimatla hareket ederek yanlış kararlar aldı, süte sahip çıkmadı, en zor zamanında üreticilerimizin yanında olmadı. Görevi süt üretimini sürdürülebilir kılmak olan ancak kararları ile üretimi sürdürülebilir olmaktan çıkaran ve üreticiyi perişan eden süt konseyi işlevini yitirmiştir ve kapatılmalıdır” dedi. Üreticinin isyanını sık sık dile getiren Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Genel Başkanı Sencer Solakoğlu ise Tarım Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın çatıştığını belirtti. Tarım Bakanlığı’ndaki rakamların düşen süt üretimini belgelediğini belirten Solakoğlu, “Onlar da tehlikenin farkında, durumu izah etmeye çalışıyorlar ama Hazine ve Maliye Bakanlığı, gıda fiyatlarındaki yükselişi üretici fiyatlarını düşük tutarak sağlayabileceği konusunda ısrarlı. Hazine Bakanlığı’nın süt fiyatıyla ne işi var?” dedi. Gıda Konseyi’nden fiyat güncellemesi beklediklerini de belirten Solakoğlu, şöyle devam etti: “Çiftçinin eline 10.5 TL geçmeli. Aksi takdirde piyasa içinde pazarlıklarla biz kendi fiyatımızı belirleyeceğiz o zaman da USK’ye gerek kalmaz, bu sistemde USK kapatılmalı.

1 MİLYON TON AZALDI

Yetersiz besleme ve kesimler nedeniyle piyasadan 1 milyon ton süt eksildiğini söyleyen Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin de, Gıda Komitesi toplantısında direkt olarak iki bakanın konuşup bir fiyat belirleyeceğini söyledi. Bu toplantı sonucunda fiyatta artış bekleyen Keskin, “Devletin çıkardığı maliyet 8 lira, biz üreticinin cebine en az 9.60 lira kalmalı diyoruz. USK konusuna gelince de madem karar verici merci değil, bakanlıktan gelen kararı uyguluyor kapatılsın o zaman ne gerek var?” diye konuştu.

YENİ SÜT FİYATI GIDA KOMİTESİ’NE KALDI

Tarım Bakanlığı’nın önceki gün süt üreticileri ve sanayicileri ile yaptığı toplantıdan sonuç çıkmayınca konu Gıda Komitesi Toplantısı’na taşındı. Sektör temsilcileri, sektör temsilcileri ile yapılan toplantılarda bakanlık bürokratlarının ortak noktada buluşamadığını belirterek Gıda Komitesi Toplantı’sında iki bakanın anlaşmasını bekliyor. Fiyat ise muamma.