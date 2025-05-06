Uber, Trendyol GO'yu satın aldı!

Yayınlanma: 06.05.2025 - 16:37

Güncelleme: 06.05.2025 - 16:37

Uber Technologies, teslimat platformu Trendyol Go’nun yüzde 85 hissesini satın almak için anlaşma sağladı. 700 milyon dolar nakit karşılığında yapılacak işlemin, entegrasyon sonrasında Uber’in büyümesine katkı sağlaması bekleniyor.

Anlaşmanın tamamlanmasının ardından, Trendyol GO uygulaması hizmet vermeye devam ederken, Uber'in daha sonra global teslimat platformu Uber Eats’in öne çıkan özelliklerini de kullanıcılara sunması bekleniyor.

Konuya ilişkin olarak Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin şöyle konuştu:

“Global e-ticaret arenasında yer alan bir oyuncu olarak müşterimize kusursuz bir e-ticaret deneyimi sunmak, esnafımızın, üreticilerimizin işlerini büyütmesine destek olmak ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak için çalışıyoruz. Trendyol GO’nun yeni yapısıyla yoluna güçlenerek devam edeceğine yürekten inanıyoruz.”

Çetin sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu anlaşma, Türk teknoloji ve e-ticaret sektörleri ile Türkiye ekonomisinin gücünün bir göstergesidir. Trendyol Grubu olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemize yatırım yapmaya devam ederken; gelecekte oluşabilecek farklı büyüme fırsatlarını değerlendirmeyi sürdüreceğiz.”

Uber CEO’su Dara Khosrowshahi ise yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı:

"Uber ve Trendyol GO’nun bir araya gelmesi ile tüketiciler, kuryeler, özellikle küçük ölçekli ve aile işletmeleri başta olmak üzere restoran ve marketler için Türkiye'de teslimat sektörünü daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Bu anlaşma, Türkiye’ye duyduğumuz uzun vadeli bağlılığın bir göstergesidir. Trendyol GO ekibinin bugüne kadar ortaya koyduğu başarıdan son derece etkilendik ve bu büyüme ivmesini Türkiye genelinde sürdürecek olmaktan büyük heyecan duyuyoruz.”