Uber ve Lyft sürücülere para ödeyecek
Akıllı telefon uygulamalarıyla ulaşım hizmeti sunan Uber ve Lyft'in, sürücüleri maaş ve sosyal haklar konusunda aldattıkları gerekçesiyle toplam 328 milyon dolar ödeyeceği bildirildi.
New York Başsavcı Letitia James tarafından yapılan açıklamada, Uber'in 290 milyon dolar, Lyft'in ise 38 milyon dolar ödeyeceği kaydedildi.
Açıklamada, şirketlerin politikalarıyla sürücülerin maaşlarından kesinti yaptığı ve New York iş kanunları kapsamındaki haklardan yararlanmalarını engellediği aktarıldı.
Şirketlerin ödeyeceği tutarın tamamının sürücülere gideceği belirtilen açıklamada, aynı zamanda sürücülerin ücretli hastalık izni, asgari saatlik ücret ve diğer haklardan da faydalanacağı ifade edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Atatürk'e benzeyen adam 29 Ekim'de çifte bayram yaşadı
- Lübnan’dan fırlatılan roket İsrail’e düştü
- Salonda dikkat çeken pankart!
- Laik eğitime yine hançer!
- Enflasyonda aylık seri sürüyor!
- 'Tekrarlayacağız'
- Ünlü sanatçı beyin tümörü ameliyatı oldu
- Gecekondu mahallesindeki komşuları konuştu
- Dilan Polat'ın hesabından paylaşım yapan kişi belli oldu
- ‘Liberal’ pişkinlik bu işte!