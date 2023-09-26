Uber ve Robert De Niro'dan 'Taxi Driver' açıklaması

Yayınlanma: 26.09.2023 - 11:20

Güncelleme: 26.09.2023 - 11:20

Robert De Niro'nun İngiltere'de yayımlanacak bir Uber reklamında, kült film "Taxi Driver"daki (Taksi Şoförü) Travis Bickle rolünü yeniden canlandıracağı söylentileri bu hafta internette yayılmış ve sinemaseverleri şaşırtmıştı.

Birçok kişi, akıl sağlığını yitiren ve sonunda şiddet eylemleri gerçekleştirmek üzere radikalleşen Bickle karakterinin, araç paylaşım endüstrisi için ideal bir sözcü olmadığını vurguladı.

TARTIŞMALARA FİLMİN SENARİSTİ SCHRADER DA DAHİL OLDU

Taksi Şoförü'nün devam filmini çekmek istediğini uzun zamandır dile getiren De Niro için "garip bir kariyer hamlesi" olarak görünen bu durum, filmin senaristi Paul Schrader'ın de dikkatini çekti.

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre, Schrader, kişisel Facebook sayfasında söylentinin linkini paylaştıktan sonra "Ah" yazarak ekledi:

"Bob'un bunu neden yaptığını anlayamıyorum. Ama henüz görmedim. Eğer şanslıysam hiç görmeyeceğim"

Schrader'ın şansı yaver gitti. Reklam filmi söylentilerdeki biçimiyle hayata geçirilmeyecek. Hem Uber hem de De Niro'nun temsilcileri Variety'ye yaptıkları açıklamada, Taksi Şoförü'nden esinlenen bir reklam üzerinde çalıştıklarını yalanladı.

Uber, De Niro'nun şirketin İngiltere'deki bir reklamında sözcü olarak yer alacağını doğrularken, her iki taraf da hem Travis Bickle karakterinin hem de filmin daha geniş bir tasvirinin kampanyanın parçası olmadığını açıkça belirtti.

DE NİRO VAR, TRAVIS BICKLE YOK

Şirketten yapılan açıklamada "Robert De Niro'yla Londra'da, yılın ilerleyen dönemlerinde başlayacak yeni Uber kampanyası için çekimler yapıyoruz" denildi.

De Niro son olarak Martin Scorsese'nin Dolunay Katilleri (Killers of the Flower Moon) filminde Leonardo DiCaprio ve Lily Gladstone'la birlikte rol almıştı.

De Niro, Apple'ın 200 milyon dolarlık destanındaki rolünün yanı sıra iki büyük televizyon projesinde de yer alıyor.

Aktör, Netflix dizisi Zero Day ve Mitch Glazer'ın yakında gösterime girecek draması Mr. Natural'ın yapımcılığını üstlenecek ve başrolünde yer alacak.