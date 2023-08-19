UBS petrol fiyat beklentisini revize etti

Dünya bankacılık devi UBS petrol fiyat beklentisini yükseltti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.08.2023 - 13:04
UBS petrol fiyat beklentisini revize etti
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İsviçre bankacılık devi UBS, aralık ayı sonu için Brent petrolü fiyat tahminini 90 dolar/varil seviyesinden 95 dolara çıkardı.

Batı Teksas petrolü için beklenti de 85 dolardan 91 dolara revize edildi.

UBS, küresel petrol talebinin 103 milyon varil/gün ile rekor kırmasını beklediğini ifade ederken, Ağustos ayında 2 milyon varil/gün civarında arz açığı öngördü. Eylül'de açığın 1,5 milyon varil/günden fazla olacağını savundu.


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