UBS petrol fiyat beklentisini revize etti
Dünya bankacılık devi UBS petrol fiyat beklentisini yükseltti.
İsviçre bankacılık devi UBS, aralık ayı sonu için Brent petrolü fiyat tahminini 90 dolar/varil seviyesinden 95 dolara çıkardı.
Batı Teksas petrolü için beklenti de 85 dolardan 91 dolara revize edildi.
UBS, küresel petrol talebinin 103 milyon varil/gün ile rekor kırmasını beklediğini ifade ederken, Ağustos ayında 2 milyon varil/gün civarında arz açığı öngördü. Eylül'de açığın 1,5 milyon varil/günden fazla olacağını savundu.
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