Üç büyük emekli sendikasından Ankara'da ortak ses: 'Sorunlarımız ortak, çözümümüz birlikte'

Tüm Emeklilerin Sendikası, DİSK/Dev Emekli-Sen ve Emekli Meclisleri Sendikası'nın çağrısıyla Ankara'da yapılan Emeklilerin Ortak Geleceği Çalıştayı'nın sonuç bildirgesi açıklandı. Çalıştaya emekli örgütlerinin yanı sıra emek ve meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler ve çok sayıda emekli katıldı.

Bildirgede, Türkiye'nin ekonomik kriz, gelir adaletsizliği, yoksullaşma ve demokratik hak kayıplarının yaşandığı bir süreçten geçtiği belirtilirken, bu süreçten en fazla etkilenen kesimlerden birinin emekliler olduğu ifade edildi.

'MİLYONLARCA EMEKLİ YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA YAŞIYOR'

Çalıştayda yapılan değerlendirmelerde emekliliğin anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış temel bir hak olduğu vurgulandı. Bildirgede, "Bugün milyonlarca emekli açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi vermektedir" denildi.

Açıklamada, yıllardır uygulanan neoliberal politikalar nedeniyle sosyal güvenlik sisteminin aşındırıldığı, kamusal hakların piyasa ilişkilerine bırakıldığı ve emeklilerin yaşam koşullarının giderek kötüleştiği savunuldu.

Özellikle 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası ile emeklilik koşullarının ağırlaştığı, aylık bağlama oranlarının düştüğü ve emekli maaşlarının zaman içinde eridiği öne sürüldü.

'SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ KARA DELİK DEĞİLDİR'

Sonuç bildirgesinde, emeklilerin yaşadığı gelir kayıplarının temel nedenlerinden birinin sosyal güvenlik sistemine ayrılan kamu kaynaklarının yetersizliği olduğu belirtildi.

Çalıştay katılımcıları, yıllardır dile getirilen "sosyal güvenlik sistemi kara deliktir" söyleminin gerçeği yansıtmadığını savunarak, "Sosyal güvenlik harcamaları bir yük değil, sosyal devletin temel sorumluluğudur" görüşünü dile getirdi.

Bildirgede, emekliler ve sosyal güvenlik sistemi için ayrılan bütçe kaynaklarının artırılması, bu alandaki kamu harcamalarının OECD ve Avrupa ülkeleri ortalamalarına yaklaştırılması gerektiği ifade edildi.

EMEKLİLERİN ÇALIŞMAK ZORUNDA KALDIĞI VURGULANDI

Çalıştayda, milyonlarca emeklinin geçimini sağlayabilmek için yeniden çalışmak zorunda kaldığına dikkat çekildi. Emekliliğin dinlenme ve sosyal yaşam dönemi olmaktan çıktığı belirtilirken, birçok emeklinin güvencesiz koşullarda çalışmaya devam ettiği kaydedildi.

Barınma, beslenme, ulaşım, enerji ve bakım hizmetlerine erişimde yaşanan sorunların emekliler açısından giderek büyüdüğü ifade edilirken, sağlık hizmetlerine erişimin de katkı payları ve artan maliyetler nedeniyle zorlaştığı vurgulandı.

Katılımcılar, sağlık hizmetlerinin "kamusal, eşit, erişilebilir ve nitelikli" olması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

KADIN EMEKLİLER İÇİN AYRI ÇALIŞTAY KARARI

Bildirgede kadın emeklilerin karşı karşıya kaldığı sorunlara da ayrı bir başlık açıldı. Kadınların çalışma hayatında düşük ücret, güvencesizlik ve ayrımcılıkla karşılaştığı, ayrıca ev içi bakım yükünün büyük bölümünü üstlendiği belirtildi.

Bu nedenle kadınların emeklilik döneminde daha düşük gelirle yaşadığı ve yoksulluktan daha fazla etkilendiği ifade edildi.

Çalıştayda, kadın emeklilerin ekonomik ve sosyal sorunlarının daha kapsamlı ele alınması amacıyla geniş katılımlı bir Kadın Emekliler Çalıştayı düzenlenmesi kararlaştırıldı.

ORTAK TALEPLER SIRALANDI

Sonuç bildirgesinde öne çıkan talepler arasında emekli maaşlarının insanca yaşam koşullarını sağlayacak düzeye yükseltilmesi, bayram ikramiyelerinin artırılması, aylık bağlama oranlarının yükseltilmesi ve sağlıkta katkı paylarının kaldırılması yer aldı.

Ayrıca emeklilerin sendika kurma, örgütlenme, toplu sözleşme ve toplu eylem haklarının önündeki engellerin kaldırılması gerektiği vurgulandı.

'SORUNLARIMIZ ORTAK, ÇÖZÜMÜMÜZ BİRLİKTE'

Çalıştayın sonuç bölümünde emekli örgütleri ortak mücadele iradesini ortaya koyduklarını belirterek, emeklilerin ekonomik, sosyal, demokratik ve sendikal hakları için birlikte hareket edeceklerini açıkladı.

Bildirgede, "Emekliler yoksulluğa, güvencesizliğe, yalnızlaştırmaya ve hak gasplarına teslim olmayacaktır" ifadelerine yer verilirken, tüm emek ve demokrasi güçlerine dayanışma çağrısı yapıldı.

Emekliler Ortak Geleceği Çalıştayı, sonuç bildirgesini "Sorunlarımız ortak, çözümümüz birlikte" sloganıyla tamamladı.