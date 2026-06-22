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Türkiye'nin tarım devi iflas etti: 29 yıllık köklü firma kepenk indirdi

Türkiye'nin tarım devi iflas etti: 29 yıllık köklü firma kepenk indirdi

22.06.2026 13:17:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Türkiye'nin tarım devi iflas etti: 29 yıllık köklü firma kepenk indirdi

Konya merkezli, yirmi dokuz yıllık geçmişe sahip Bil-Naz Tarım İlaçları firmasının mahkeme kararıyla iflasına hükmedildi. Kararın kesinleşmesiyle birlikte şirket için adi tasfiye süreci başlatılırken, Konya 1. İcra Dairesi alacaklı ve borçluların hak kaybı ve yasal yaptırımla karşılaşmamaları için bir ay içinde başvuruda bulunmaları gerektiğini duyurdu.
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Ekonomik dalgalanmalar tarım sektöründe şirket iflaslarını da beraberinde getirdi. Konya merkezli ve 1997 yılından bu yana tarım ilaçları ile ürünleri alanında faaliyet gösteren Bil-Naz Tarım İlaçları ve Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında mahkeme tarafından iflas kararı verildi. Kararla birlikte şirket için adi tasfiye süreci başlatılırken, alacaklılar ve borçlular için 1 aylık yasal başvuru süresi açıklandı.

Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından görülen 2026/75 Esas sayılı dosyada, şirketin 17 Nisan 2026 tarihi itibarıyla iflasına hükmedildi. Söz konusu kararın 12 Mayıs 2026 tarihinde kesinleşmesinin ardından, Konya 1. İcra Dairesi şirketin “Adi Tasfiye” usulüne göre tasfiye edileceğini duyurdu.

29 YILLIK ŞİRKET FAALİYETİNİ SONLANDIRDI

Konya Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne kayıtlı olarak 3 Ocak 1997 tarihinde kurulan şirket, 50 bin TL sermaye ile faaliyet gösteriyordu. Yaklaşık 29 yıllık ticari geçmişe sahip Bil-Naz Tarım’ın iflasıyla birlikte tasfiye süreci resmen başlamış oldu.

ALACAKLI VE BORÇLULARA 1 AYLIK SÜRE

Konya 1. İcra Dairesi tarafından yayımlanan ilan kapsamında, şirketle ticari ilişkisi bulunan kişi ve kurumlara yönelik yasal yükümlülükler hatırlatıldı.

Buna göre, şirketten alacağı olanların ya da şirket malları üzerinde hak iddia edenlerin, ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde Konya 1. İcra ve İflas Müdürlüğü’ne başvurarak alacaklarını bildirmesi ve belgelerini (senet, defter vb.) sunması gerekiyor.

Şirkete borcu bulunanların da aynı süre içinde borç bildiriminde bulunmaları zorunlu tutuldu. Bildirim yapılmaması halinde İcra ve İflas Kanunu kapsamında cezai sorumluluk doğabileceği belirtildi.

MALLARIN TESLİMİ ZORUNLU

Şirkete ait mal veya varlıkları elinde bulunduran kişilerin, bu varlıkları iflas dairesine teslim etmeleri gerektiği ifade edildi. Aksi durumda rüçhan haklarının kaybedileceği ve yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalınabileceği bildirildi.

İlgili Konular: #konya #Tarım

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