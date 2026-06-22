Almanya'da emeklilik sistemi sil baştan: Ek kesintiler ve köklü reform paketi yolda

Almanya’da hükümetin görevlendirdiği uzman komisyon tarafından hazırlanan emeklilik reform paketinin bu hafta kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Paket, sosyal güvenlik sisteminin demografik değişimlere otomatik uyum sağlamasını ve finansal sürdürülebilirliğin güçlendirilmesini hedefliyor.

Bloomberg News tarafından konuya yakın kaynaklara dayandırılan bilgilere göre, reform paketi Almanya’nın sosyal güvenlik yapısında köklü değişiklikler içerecek. Düzenlemelerin temel amacı, yaşlanan nüfus karşısında sistemin uzun vadeli finansmanını güvence altına almak olarak öne çıkıyor.

ÇALIŞANLARIN ÜCRETLERİNDEN EK EMEKLİLİK KESİNTİSİ

Reform önerileri kapsamında, çalışanların brüt maaşlarından yüzde 2’ye varan oranlarda kademeli ek emeklilik katkı payı alınması planlanıyor. Toplanacak bu kaynakların kamuya ait bir yatırım aracı üzerinden sermaye piyasalarında değerlendirilmesi öngörülüyor.

Bu modelle birlikte emeklilik sisteminin yalnızca çalışan katkılarına değil, aynı zamanda yatırım getirilerine de dayanması hedefleniyor.

Almanya Maliye Bakanı Lars Klingbeil, katkı paylarının bir bölümünün sermaye piyasalarına yönlendirilmesine ilişkin daha önce şirket destekli emeklilik fonlarına benzer modeller üzerinde çalışıldığını ifade etti. Çalışma Bakanı Baerbel Bas da komisyonun sunduğu önerilere destek verdiğini açıkladı.

EMEKLİLİK YAŞI VE ERKEN EMEKLİLİKTE DEĞİŞİKLİK

Reform paketinde öne çıkan başlıklardan biri de erken emeklilik uygulamasının kaldırılması oldu. Mevcut sistemde yaygın olarak kullanılan erken emeklilik hakkının sınırlandırılması planlanıyor.

Hükümetin hedefi, iş gücü piyasasında kalış süresini artırarak sosyal güvenlik sistemi üzerindeki mali baskıyı azaltmak olarak belirtiliyor. Ayrıca emeklilik yaşının yaşam süresiyle daha doğrudan bağlantılı hale getirilmesi de pakette yer alan düzenlemeler arasında bulunuyor.

70 YAŞ TARTIŞMASI ERTELENDİ

Kamuoyunda tartışılan “emeklilik yaşının doğrudan 70’e çıkarılması” önerisi pakette doğrudan yer almıyor. Ancak yaşam beklentisine bağlı kademeli artış mekanizması nedeniyle emeklilik yaşının uzun vadede yükselme eğilimini sürdüreceği belirtiliyor.

Bu durum 70 yaş sınırı tartışmasını tamamen ortadan kaldırmasa da, olası uygulamanın zaman içinde daha ileri bir döneme ötelenmesine yol açıyor.

NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Düşük doğum oranları ve artan yaşam süresi nedeniyle Avrupa’nın en büyük emeklilik yüklerinden biriyle karşı karşıya olan Almanya, reformla birlikte daha sürdürülebilir bir sistem oluşturmayı hedefliyor.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Maliye Bakanı Lars Klingbeil, paketi parlamentonun temmuz ayındaki yaz tatiline girmesinden önce kabineden geçirerek yasalaştırma sürecini hızlandırmayı planlıyor.