Pasaport yerine kimlikle seyahat ülkemizin itibarını bozuyor

24 Temmuz 2023 Pazartesi

Bir Türk vatandaşının başka bir ülkeye pasaport yerine kimlikle seyahat etmesi ülkemizin itibarını bozuyor.

Pasaport, bir kişinin ülkeye girişteki itibarıdır.

Bunları neden mi yazıyorum, kimlikle seyahat Moldova’yla olan ilişkilerimizi bozdu.

Moldova sınır kapılarında yaşananları, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı belki de ilk defa benim bu yazımdan sonra öğrenmiş olacak.

Türk vatandaşları 19 Şubat 2019’dan beri Moldova’ya kimlikle seyahat edebiliyorlar.

Fakat bu durum uzun süreden beri Moldova’da sorun yaratmaya başladı.

Cebine kimlik kartını, yanına da 500 doları koyan Türk insanı soluğu Moldova’da almaya başladı.

Türkler sahte davetiye ve sahte otel rezervasyonu ile ülkeye giriş yapıyorlardı.

Ülkeye girdikten sonra da birleşip ev tutuyorlar ya da striptiz kulüplerde sabahlıyorlardı.

Ülkemizde işi dahi olmayan birçok vatandaşımız Moldova’da sokaklarda taşkınlık yapıp gittikleri her yerde kavga çıkarıyorlardı. Polisi dahi dövmeye kalktıkları kayıtlarda mevcuttur.

Bu durum ülkemizi yurtdışında başarıyla temsil eden Türk iş inşanlarının itibarına zarar vermeye başladı.

Çünkü bu vatandaşlarımızın yaptıkları uygunsuz davranışlar, Türk iş insanlarının gümrük kapılarında saatlerce bekletilmesine ve uygunsuz davranışlara maruz kalmasına sebep oldu.

Birçok iş insanı her gün sınır kapılarında Moldova’ya dahi giremeden, pasaport kontrolünü geçemeden sınır dışı ediliyorlar.

Son aylarda yüzlerce iş insanı Moldova’dan sınır dışı edildi. Sırf bu kötü profilli Türk turistler yüzünden.

Moldova sınır kapılarında Türklere karşı giriş çıkışlarda çok sıkı tedbirler alınmış durumda. Artık her gelen Türk vatandaşına bırakın Türk kimlik kartını sormayı direkt pasaportlarında Schengen vizesi olup olmadığına bakıyorlar.

THY kontuarında bile Moldova’ya giden Türk vatandaşlarına Schengen vizesinin olup olmadığını soruyorlar. Yoksa pasaport kontrolünde sorun çıkacağının bilgisini önceden veriyorlar.

Moldova son sürat Avrupa Birliği’ne hazırlanıyor. O yüzden de sınırlarını en iyi şekilde kontrol ediyor. Moldova’dan kaçak yollarla Avrupa ülkelerine hiç kimsenin geçmesine izin vermiyor.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın acilen bu işe el atıp dünyada örneği olmayan kimlikle seyahati kaldırması lazım.

Dünyanın birçok yerinde vizesiz seyahat var ama pasaportsuz seyahat diye bir şey yok.

Pasaport bir kişinin geçmişidir. Pasaport kontrolündeki kişi, yolcunun seyahat geçmişini buradan görür. Kimlikle seyahatte bu bilgilere ulaşamazsınız.

Kısacası pasaport o kişinin itibarıdır.

Kimlikle seyahat ilk olarak 2012'de Türkiye ile Rusya arasında başladı. Ruslara ülkemize kimlikle giriş izni verilmişti.

Turizmciler bu konuda dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a baskı kurup böyle bir karar aldırmışlardı.

Bunun nedeni de Rusya’da pasaport çıkarma prosedürü çok uzun sürüyordu. Ayrıca turizmcilerin tatil yörelerinde yaptıkları ani fiyat değişikliklerinden ve kampanyalardan Rus turistin hızlı bir şekilde yararlanması da isteniyordu. Amaç pasaportsuz müşteriyi tatile hızlı bir şekilde getirmekti.

Kimlikle ilk seyahat Rusya ile başladı. Bunun üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bizlere vizeyi kaldırdı. Ama Rusya kimlikle seyahat iznini bize hiçbir zaman vermedi.

Şu anda Türk insanının kimlikle seyahat ettiği ülkeler: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gürcistan, Azerbaycan ve Moldova.

Öteki ülkeler ile de sorun yaşamamamız için bir an önce Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın kimlikle seyahat uygulamasına yönelik önlem almasında fayda var.