Üçlü danışma kurulu ikinci kez toplandı, asgari ücret süreci sancılı başladı: Asgaride uzlaşma zor

Aralık ayında başlayacak olan asgari ücret görüşmeleri öncesinde, işçi ve işveren temsilcilerinden oluşan üçlü danışma kurulu dün ikinci kez toplandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısı ve işleyişinin masaya yatırıldığı toplantıda, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK genel başkanları, ücret belirleme sürecine ilişkin eleştirilerini iletti.

Masada işçi tarafını temsil etme yetkisine sahip olan TÜRK-İŞ, sistem değişmediği sürece komisyona katılmamakta kararlı. HAK-İŞ ve DİSK de bu tutumu haklı bularak destekliyor.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, dünkü toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın herhangi bir çalışma sunmadığını belirterek “Biz bu toplantıya giderken bir önceki toplantıda dile getirdiğimiz konular doğrultusunda bakanlığın bir öneriyle gelmesini bekliyorduk. Ancak bakanlık yalnızca tarafların önerilerini dinledi. ‘Teknik heyet çalışsın’ deniyor ama ortada teknik bir eksiklik yok. Asıl mesele, bu konuda siyasi bir irade ortaya koymak” diye konuştu.

İSK’in talebi, oyçokluğu yerine, uyuşmazlık halinde toplu pazarlık ve grev hakkının olduğu bir toplu pazarlık sistemi. DİSK başkanı, “2000 yılından bu yana 28 kez asgari ücret belirlendiğini, bunların yalnızca sekizinde üç tarafın mutabık kaldığını, 18’inde ise işçi tarafının itirazına karşın kararın hükümet ve işveren tarafından alındığını” hatırlattı ve “Tüm konfederasyonların temsil edildiği adil bir komisyonun zorunlu” dedi.

ÜCRET 6 BİN TL ERİDİ

DİSK’in ücret kayıtları izleme raporuna göre asgari ücretin alım gücü dokuz ayda 6 bin lira eridi. Zaten açlık sınırının altında kalan ücret, reel olarak 16 bin liraya gerilemiş durumda. Emeğin milli gelirden aldığı payın keskin biçimde azaldığına da dikkat çeken Çerkezoğlu, “Dünyanın her yerinde asgari ücret işçinin ailesiyle birlikte geçinebileceği şekilde belirlenir. Bu, uluslararası sözleşmelerin de gereğidir” dedi ve tüm bu sorunlara karşı mücadelenin büyümesi gerektiğini vurguladı.

İşveren çevreleri ise artan maliyetler altında ezildiklerini sıklıkla dile getiriyor. “Asgari ücret artarsa işsizlik artar” söylemini, Çerkezoğlu, “Veriler bunun doğru olmadığını gösteriyor. Asgari ücretin daha fazla arttığı yıllarda işsizlik artmamış, istihdam azalmamıştır. Bu iddia, ücretleri baskılamak için kullanılan bir gerekçedir” ifadeleriyle eleştirdi.