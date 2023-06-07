Ücret zammı için sırada komisyonun toplantısı var: Asgaride heyecanlı bekleyiş

Yayınlanma: 07.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 07.06.2023 - 04:00

Milyonlarca işçi, iktidarın seçim öncesinde verdiği “asgari ücrette artış” sözünü tutmasını bekliyor. İktidarın 500 dolar olarak rakam da verdiği asgari ücretin artırılması için bir an önce Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplantıya çağırılması bekleniyor.

Beklenti refah payı ile birlikte 13 bin 440 TL. İktidar seçim öncesinde asgari ücrette temmuzda yeni bir düzenleme olacağının sözünü vermişti. Asgari ücret şu anda 8 bin 506 lira ile mayıs ayı için 10 bin 362 TL olan açlık sınırının çok altında kalmış durumda. Yaklaşık 8 milyon işçi, asgari ücrette bir an önce artış yapılmasını bekliyor.

500 DOLAR BELİRLEYİCİ OLACAK

Bunun için Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanması gerekiyor. İşçi tarafı yeni kabinenin oluşmasının ardından iktidardan komisyonu toplantıya çağırmasını bekliyor. Bu yönde de hazırlıklarını yapıyor. Belirlenecek rakam konusunda seçim öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in birkaç kez vurguladığı 500 dolar önemli bir belirleyici olacak. Dünkü kur 21.50’ye göre asgari ücret 10 bin 750 TL yapıyor.

Komisyon toplantılarının sonunda dolar kurunun hangi seviyede olacağı bilinmiyor. İşçi tarafını temsil eden Türk İş’in masaya en son aya ait açlık ve yoksulluk sınırı araştırması ile oturuyor. Ancak işçi kesiminin çoğunluğu asgari ücret belirlemede asıl kıstasın bekâr bir çalışanın aylık “yaşama maliyeti” olması gerektiğini savunuyor. Son araştırmada Türk-İş bu rakamı 13 bin 440 TL olarak hesaplamıştı. Pazartesi günü açıklanan yüzde 39.90’lık enflasyon rakamlarının ardından taraflar teklif ve önerilerini daha net olarak ortaya koymak üzere hazırlıklara başladı. Ancak TÜİK’in doğalgaz faturalarındaki bir aylık sıfırlama ve sonrasındaki indirimlerin enflasyonu düşürmesi nedeniyle artışın düşük olması masadaki ana tartışma konularından biri olacak.