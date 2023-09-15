Ücretli öğretmen ve usta öğretici ek ders saati ücreti ne kadar? 2023 ücretli öğretmen maaşı ne kadar?

Yayınlanma: 15.09.2023 - 15:33

Güncelleme: 15.09.2023 - 15:33

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, ücretli öğretmenlik ek ders ücreti ile ilgili de açıklama yaptı.

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN NEDİR?

Öğretmen açığı bulunan okullara atanan ve ders başı ücret alan eğitmenlere ücretli öğretmen denir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atanan ücretli öğretmenler, hastalık ya da doğum iznine ayrılmış öğretmenlerin yerine derse girer.

Sözleşmeli öğretmen olarak da bilinen ücretli öğretmenler, idarecilik yapamaz ve hizmet puanları yoktur. Sadece bir eğitim dönemi boyunca okullarda eğitim verebilirler. İhtiyaç duyulduğu takdirde sözleşmeleri, okul yönetimi tarafından yenilenebilir.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENİN GÖREVLERİ NELERDİR?

Ücretli öğretmenlerin görevleri branşlarına ve çalıştıkları kuruma göre farklılık gösterir.

1- Okul öncesi öğretmenler de ücretli çalışabilir. 4- 6 yaş arasındaki çocukların sosyal becerilerini geliştirmek ve onarı ilköğretime hazırlamak, ücretli okul öncesi öğretmenlerin görevleri arasında yer alır.

2- Sınıf öğretmenlerinin görevleri öğrencilere okuma yazma öğretmektir. Ek olarak sınıf öğretmenleri matematik, beden eğitimi, müzik ve fen bilimleri derslerine de girer. Öğrencilerin çok yönlü gelişimlerinde önemli bir rol oynayan sınıf öğretmenleri, yarım dönem ya da 1 yıl boyunca eğitim verebilir.

3- Ücretli öğretmenler sınıf içerisinde disiplini sağlar.

4- Öğrencilerin ders içerikleriyle ilgili sorduğu soruları yanıtlar.

5- Öğrencilerin sosyal yönlerini ve iletişim becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenlemek.

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN VE USTA ÖĞRETİCİ EK DERS SAATİ ÜCRETİ NE KADAR?



Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada:



"(Ücretli öğretmenler ve usta öğreticiler) Saatlik ek ders ücretlerinde yaklaşık yüzde 25 oranında ilave bir artışa gidiyoruz.

Böylece aylık ücretlerinde 2023 yılında yüzde 91 oranında artış yapmış olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Milli Eğitim burslusu lisansüstü öğrencilerimizin burslarını, okudukları ülkenin şartlarına göre değişen oranlarda yükseltiyoruz." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Burslarda döviz bazında ortalama yüzde 26-27 civarında bir zam yapmış oluyoruz." dedi.