Depremzede öğretmenden çağrı: Özel kontenjan açılsın

Yayınlanma: 15.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 15.09.2023 - 03:01

Enkazdan beşinci gün yaralı olarak çıkarılan Memilli’nin annesi, babası ve kardeşi yaşamını yitirdi. Depremden önce öğretmen ataması için KPSS’ye hazırlanan Memilli, deprem sonrası yaklaşık iki ay hastanede kaldı ve sayısız operasyon geçirdi. Halen fizik tedavisi süren Memilli, “Uzun bir süre fiziki ihtiyaçlarımı karşılayacak durumda dahi değildim. O şartlarda benim durumumda kişilerin sınava hazırlanma imkânım olmadı” dedi.

Bu durumda olan öğretmen adaylarına hak tanınması için CİMER’e mesaj attığını, yetkililere ulaşmaya çalıştığını belirten İkra Memilli, bir sonuç alamadığını kaydetti.

Memilli, “Bu yıl Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenli’ğinden mezun oldum. Bir yandan yaşadıklarımızı sindirmeye diğer yandan hayata yeniden tutunmaya çalışıyoruz. Diğer öğretmenler gibi sınava hazırlanabileceğimiz fiziki şartlar oluşmadı. Bu konuda atılacak bazı adımlar en azından acımızı biraz hafifletebilir. Yaşadığım sürecin tüm evrak ve belgelerini sunmaya hazırım. Yetkililerden ricam, benim durumumdaki depremzede öğretmenlere özel bir atama hakkı tanınması” ifadelerini kullandı.