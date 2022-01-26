'Ücretsiz olacak' diye açılmıştı: Göcek Tüneli'nden geçiş ücretine zam yapıldı
Muğla'da Fethiye ve Dalaman ilçelerini birbirine bağlayan 950 metrelik Göcek Tüneli'nin geçiş ücretlerine zam yapıldı. CHP Ortaca İlçe Başkanı Evren Tezcan, “119 kilometre uzunluğundaki İzmir-Aydın Otoyolu 2022 yılı için geçiş yalnızca 9,5 lira olurken, Göcek tünelinden tek yön ücreti 15 lira alınması hangi vicdana sığar” tepkisini gösterdi.
Muğla’da Fethiye ve Dalaman ilçelerini birbirine bağlayan ve açıldığı zaman ücretsiz olacağı belirtilen 950 metrelik Göcek Tüneli için alınan ücretlere zam yapıldı.
Otomobillerden alınan 11 lira geçiş ücreti 15 liraya çıkarıldı. Kamyonların geçiş ücreti 20 TL'den 25 TL'ye, dingilli kamyon ve dingilli otobüslerin geçiş ücreti 25 TL'den 37 TL'ye, TIR geçişleri ise 38 TL yerine 45 TL'ye çıkarıldı.
"HANGİ VİCDANA SIĞAR"
CHP Ortaca İlçe Başkanı Evren Tezcan, zamlara şu tepkiyi gösterdi:
“Her sabah yeni bir zamla uyanan vatandaşımız yeni güne de Göcek tüneli zammıyla başladı. Yıllarca ücret alınmayacak denilerek kandırılan vatandaşımızdan 900 metre olan Göcek Tünelinden 2022 yılı için küçük araçlardan tek yön ücreti 15 lira gibi afaki bir ücret alınmaya başlandı. Dönemin AKP Muğla Milletvekilleri gidiş-dönüş olarak yapılan tünelin yanına yapılan ikinci tünelin devlet tarafından yapıldığını, buranın da ücretsiz olacağını müjdelemişlerdi. Yap-işlet-devret modeliyle ve devlet kaynaklarıyla yapılan Göcek tünelinde geçiş ücreti alınmamasına yönelik vatandaşlarımızdan gelen sürekli tepkiler var. İçinde Selahattin Tüneli bulunan 119 kilometre uzunluğundaki İzmir-Aydın Otoyolu 2022 yılı için geçiş yalnızca 9,5 lira olurken, Göcek tünelinden tek yön ücreti 15 lira alınması hangi vicdana sığar. Soruyoruz, hani ücretsiz olacaktı? Göcek tünelinde soygun var diyoruz. Sonuçta yaparsa AK Parti yapar.”
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