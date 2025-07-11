Ucuz iletişim dönemi sona erdi: BTK'den o hizmete erişim engeli!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), sekiz farklı eSIM hizmet sağlayıcısına erişim engeli getirdi. Kararın, BTK Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı tarafından 10 Temmuz 2025 tarihinde alındığı belirtildi.

SEKİZ SAĞLAYICIYA ERİŞİM ENGELİ GELDİ

İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) aktardığı bilgilere göre erişim engeli getirilen eSIM şirketleri şunlar:

Saily

Airalo

Holafly

Nomad

Instabridge

Mobimatter

Alosim

BNESIM.

BTK’nın aldığı bu kararla birlikte Türkiye’de bu platformlara internet üzerinden erişim artık mümkün değil.

'ALTERNATİF SERVİSLERİ KULLANMAYALIM'

Karara ilişkin değerlendirmede bulunan Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Engellemedikleri bir eSIM sağlayıcıları kalmıştı herhalde. yurtdışına gidenleri ‘bizimkilere’ muhtaç etme girişimi. Aman alternatif ve daha ucuz servisleri kullanmayalım.”

ESIM NEDİR NASIL KULLANILIR?

eSIM, geleneksel SIM kartların yerini alan ve cihazlara gömülü olarak gelen yeni nesil bir dijital SIM teknolojisidir. Fiziksel kart gerektirmeyen bu sistem, uyumlu cihazlara uzaktan tanımlanabilen operatör profilleriyle çalışır.

eSIM teknolojisinin öne çıkan özellikleri şöyle sıralanabilir:

Cihaz üretimi sırasında yerleştirilen ve kullanıcı tarafından çıkarılamayan SIM yapısı

Birden fazla operatör profili tanımlanabilme özelliği

Numara değiştirmek için fiziksel SIM kart takıp çıkarma ihtiyacını ortadan kaldırması

“Embedded SIM” ya da “yerleştirilmiş SIM” olarak da adlandırılması

YURTDIŞINA ÇIKANLAR ESIM KULLANIYORDU

Türkiye’den yurtdışına çıkan kullanıcılar, roaming ücretlerinden kaçınmak ve daha uygun fiyatlı internet paketleri kullanabilmek amacıyla genellikle bu tür eSIM servislerinden yararlanıyordu. Engellenen sekiz şirket, bu alanda uluslararası hizmet veren popüler platformlar arasında yer alıyordu.