Halk Ekmek’te Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Halk Ekmek’te 340 gramlık Ramazan pidesinin 10 TL'den satılacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.03.2024 - 12:12
Halk Ekmek’te Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Ramazan pidesi fiyatıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

İmamoğlu, Halk Ekmek’te satılacak Ramazan pide fiyatını duyurdu. İBB Başkanı İmamoğlu’nun paylaşımına göre Halk Ekmek 340 gramlık Ramazan pidesini 10 TL'den satacak.

İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Bu yıl da İstanbullulara uygun fiyata Ramazan pidesi sunuyoruz. Halk Ekmek 340 gramlık pideyi 10 TL’den büfelerimize ulaştıracak. Sofralarımıza bereket olsun."

Öte yandan İstanbul ve Ankara fırınlarında 250 gram Ramazan pidesi 15 TL'den satılması kararlaştırılmıştı.


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