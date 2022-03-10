Ukrayna’dan Türkiye’ye Mir çağrısı
Ukrayna merkez bankası, Türkiye, Ermenistan, Kazakistan, Tacikistan, Vietnam ve Kırgızistan merkez bankalarından Rusya'nın Mir ödeme sistemi kartlarıyla yapılan tüm işlemleri durdurmalarını istedi.
Ukrayna merkez bankası yaptığı açıklamada diğer merkez bankalarından ATM'lerinde Mir kartlarını kabul etmeyi durdurmalarını, sistemin e-ticaret ve karşılıklı para transferlerinde kullanılmasını imkansız hale getirmelerini istedi.
Açıklamada, "Bu isteği Ukrayna'ya saldırıları devam eden saldırgan ülke üzerinde küresel finansal baskıyı artırmaya olan acil istek doğrultusunda yapıyoruz" ifadeleri yer aldı.
MİR NEDİR?
Mir ödeme sistemi, Rusya Merkez Bankası tarafından Mayıs 2017’de kuruldu. Elektronik para transferi için kullanılan sistemin işleyişi Visa ve Mastercard sistemlerine benziyor.
Mir ödeme sisteminin kullanılabileceği ülkeler Türkiye, Vietnam, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Güney Osetya ve Abhazya.
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