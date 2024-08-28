Yayınlanma: 28.08.2024 - 11:58

Güncelleme: 28.08.2024 - 11:58

Bakan Göktaş ulaşım desteğinin bu yıl da devam edeceğini belirterek başvurunun nereye yapılacağını, miktarın ne kadar olduğunu ve şartların neler olduğunu açıkladı. Peki, Ulaşım desteği başvurusu nasıl yapılır? Ulaşım desteği şartları nedir?

ULAŞIM DESTEĞİ NE KADAR?

Üst limit tutarı tek yön için 1.250 TL olurken, şu ana kadar yaklaşık 60,8 milyon TL’lik kaynağı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına aktarıldı.

ULAŞIM DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bakan Göktaş, söz konusu destek programına ilişkin başvuruların, öğrenci veya öğrencinin ailesi tarafından öğrencilerin ailelerinin ikametgâh adresinde yer alan ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılması gerektiğini hatırlattı.

ULAŞIM DESTEĞİ ŞARTLARI NEDİR?

Ulaşım desteği; sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrenciler için geçerli. Bakan Göktaş, Ulaşım Desteği ile ailesinden farklı bir ilde eğitim gören ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerinin şehirlerarası ulaşım giderlerine destek olduklarını bildirerek;

Gidiş dönüş olmak üzere yılda dört defa ulaşım giderlerine destek sağladıklarını belirtti.