Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu: Otobüs fiyatı, uçak biletine yaklaştı

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:29

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, otobüs bileti fiyatlarının, uçak bileti fiyatlarına yaklaştığını ifade etti.

Dünya gazetesine konuşan Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Osmangazi Köprüsü’nün olmaması durumunda birçok yurttaşın tatil yapmaktan vazgeçeceğini savundu.

Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Bayramda Osmangazi köprüsünden 80 bin araç geçti ve bu durum diğer yolların kalabalığını da ciddi ölçüde azalttı. Üstelik, kalabalık olmasa bile bunlar ülke için gerekli yatırımlar ve bir şekilde yapılması gerekiyordu zaten. Düşünsenize bu kadar araç Osmangazi’den geçmeseydi, diğer yolları kullanan vatandaşlar da o seyahatlerini yapamayacaklardı. Birçoğu vazgeçecekti. Fiziki olarak araçları feribotla karşıya geçmesi mümkün değildi. Vatandaşa yük gelmesin diye bugünkü 85 liralık fiyatta tutuyoruz. İhtiyaç olunca takviye ediyoruz, daha fazla araç geçince daha fazla para toplanıyor, ödenecek paradan düşüyoruz. Ancak işletme maliyetine hiç karışmıyoruz. Yollar ve köprülerin yıllık 70 milyon dolarlık işletme maliyeti var ve bunu da devlet harcamıyor. Yatırım, işletme ve finans maliyetine devletin karışmadığı finansal model var. Aslında biz şu anda finansal modeli yürütüyoruz."

Karaismailoğlu, uçak biletlerinde üst sınıra uyulup uyulmadığı sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Havayollarında ekonomi sınıfında tavan ücret 990 lira, business uçanlar yüksek ödemiş olabilir. Yani ekonomi sınıfından bunun üzerinde olamaz. Bu halde bile tam kapasite... Şu anda tüm seferler dolu. Bayramda o kadar talep geldi ki uçak sayısı belli. Gerçi otobüs fiyatı da uçak biletine yaklaştı. Belli illere 800 liraya otobüs giderken, 990 liraya uçak gidiyor."