Eskişehir'de şebeke suyuna yüzde 40 zam

31 Temmuz 2022 Pazar, 15:56

Yurttaş ekonomik krizle mücadele etmeye devam ediyor. Gıda, alkol, tütün, akaryakıt, tekstil gibi birçok ürüne zam gelmeye devam ederken şimdi de suya zam geldi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi suya yüzde 40 zam yaptı.

Geçen hafta Eskişehir'de suya zam teklifi oy çoğunluğuyla reddedilmişti. Bu hafta ise karar tekrardan meclise sunuldu ve oy çoğunluğu ile kabul edildi. Alınan karar ile suya yüzde 40 zam yapıldı.

Karar'da yer alan habere göre, teklifin kabul edilmesiyle birlikte gelecek olan zam bugün faturalara yansıyacak. Yapılan zamma ilişkin açıklamalarda bulunan AK Partili Murat Özcan, artan enflasyonla birlikte bütün zamların oy birliği ile meclisten geçtiğini ve bu durumun istisna olduğunu belirtti.

BU AKŞAMDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Artan enerji maliyetlerine ve dolar kurundaki yükselişe dikkat çeken Özcan, dünya genelinde yaşanan bu krizin ülkemizi de etkilediğini vurguladı. Oybirliğiyle geçen zammın neden olduğunu maddeler halinde söyleyen Özcan, vatandaşların uluşalım ve su sıkıntılarında daha ılımlı davranması gerektiğini vurguladı. Gelen zam ise dün akşamdan itibaren geçerli oldu.