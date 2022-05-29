Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Çamlıca Kulesi'ni bir yılda 563 bin kişi ziyaret etti

29 Mayıs 2022 Pazar, 15:01

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, son 20 yılda ulaştırma ve iletişimde önemli projeleri birer birer hayata geçirdiklerini belirterek söz konusu projelerden birinin de Çamlıca Kulesi olduğunu ifade etti.

Kulenin 29 Mayıs 2021'de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldığını anımsatan Karaismailoğlu, "Çamlıca Kulesi'nin uzunluğu 369 metre, deniz seviyesinden yüksekliği ise 587 metre. Bu özelliğiyle Avrupa'nın en yüksek kulesi konumunda bulunuyor" ifadelerini kullandı.