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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı satışa çıkardı: 14 milyona gemi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı satışa çıkardı: 14 milyona gemi!

12.06.2025 04:00:00
Güncellenme:
Mustafa Çakır
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı satışa çıkardı: 14 milyona gemi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, el konulan “Fatma Eylül” isimli gemiyi satışa çıkardı. Geminin tahmini satış bedeli ise yaklaşık 14 milyon lira. İhale açık değil kapalı teklif usulü ile yapılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı’nın ihale ilanına göre, “Fatma Eylül” isimli kuru yük gemisi satılacak. İhale kapalı teklif usulüyle yapılacak. Çin’de inşaa edilen gemi 79.99 metre boyunda. Gross tonajı da bin 997. Geminin rıhtıma bağlı, yüzer durumda olduğu belirtildi. İlana göre, geminin tahmini satış bedeli 14 milyon 25 bin lira. İhale 26 Haziran’da Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı’nda yapılacak. 


Geminin liman ücretleri, sigorta ve diğer operasyonel borçları nedeniyle “tutuklu” olduğu belirtiliyordu. Gemideki önceki çalışanların ücretlerinin de ödenmediğine dikkat çekiliyordu. Daha önce Aralık 2023’te gemiye katılmaları için Hindistan’dan 12 denizci gönderilmişti. Bu denizciler aylarca mahsur kaldıktan sonra Mayıs 2024’te ülkelerine dönebilmişti. Denizciler, Hindistan’daki şirketler tarafından kandırıldıklarını ve ortada bırakıldıklarını dile getirmişlerdi. 

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