Ülkenin yarısı kredi borcu ödüyor! Harcamalar 3 trilyonu aştı

Yüksek enflasyon karşısında sıkıntı yaşayan yurttaşlar, borçlanmaya yöneldi. BDDK verilerine göre, tüketici kredileri ve kredi kartı harcamaları bir yılda yüzde 67,6 artarak 3 trilyon 100 milyar liraya ulaştı. Taşıt ve konut kredilerinde de artış gözlenirken, bireysel kredi kartı harcamaları iki kattan fazla arttı. TBB verilere göre ise bireysel kredi kartı kullananları sayısı 40 milyona ulaştı. Borçlarından dolayı yasal takibe düşen kişi sayısı ise 194 bin oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.04.2024 - 17:01
Ülkenin yarısı kredi borcu ödüyor! Harcamalar 3 trilyonu aştı
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Yüksek enflasyon ve düşen alım gücü karşısında yurttaşlar geçinebilmek için daha çok borçlanmaya, kredi almaya yöneldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, tüketici kredileri ve kredi harcamalarının toplam miktarı bir yılda yüzde 67,6 artış gösterdi.

Tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları harcamalarının toplamı Mart 2024 sonu itibariyle 3 trilyon 100 milyon lira seviyesine çıktı. Bu rakam Mart 2023 tarihinde 1 trilyon 849 milyar lira seviyesinde bulunuyordu.

Verilere göre, Tüketici kredilerinin toplam miktarı 1 trilyon 623 milyar liraya ulaşırken ihtiyaç kredilerinin payı 1 milyar 86 milyon lirayı buldu. 2023 yılının aynı döneminde ise bu rakam 815 milyar lira civarında bulunuyordu.

İKİ KATTAN FAZLA ARTTI

Taşıt ve konut kredilerinin de miktarı tavan yaptı. 

Taşıt kredileri bir yılda 64 milyar liradan 92,7 milyar liraya yükselirken konut kredilerinin tutarı 391 milyar liradan  444 milyar liraya çıktı.

Bireysel kredi kartı harcamaları da iki kattan fazla arttı.

Bireysel kredi kartı harcamalarının toplam tutarı ise  577 milyar liradan 1 trilyon 376 milyar liraya yükselirken bu harcamaların 593 milyar lirası taksitli, 783 milyar lirası ise taksitsiz alışverişten oluştu.

40 MİLYONA ULAŞTI

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre, Ocak 2024 itibariyle bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 2 milyon kişi artarak 40 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 71 bin TL düzeyinde gerçekleşti. 

Ocak ayında 173 bin kişi ilk defa kredi kartı, 170 bin kişi ise ilk defa tüketici kredisi kullandı.

Bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe düşen kişi sayısı 194 bin oldu.


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