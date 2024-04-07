İhtiyaç kredisi faizleri yüzde 86'yı aştı... Peki 100 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar oldu?

Yayınlanma: 07.04.2024 - 10:39

Güncelleme: 07.04.2024 - 10:39

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) perşembe günü, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Geçtiğimiz hafta rekor kıran ihtiyaç kredi faizleri 22 Mart haftasında ulaştığı yüzde 76'lık seviyeyi yüzde 86,2'ye taşıyarak veri tarihinin bir önceki haftadaki zirvesini yeniledi. Ticari kredi faizi yüzde 66'yı; TL mevduat faizi de sert bir yükselişle yüzde 64'ü aştı.

İhtiyaç kredisi faiz oranlarında da güncelleme yaşandı. Peki, 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisinin 24 ay vadeli geri ödemesi ne kadara çıktı? Dünya'nın aktardığına göre, işte bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları...

ING

Faiz oranı: Yüzde 4,46

Aylık taksit: 7.819,79 TL

Toplam geri ödeme: 188.174,96 TL

İŞ BANKASI

Faiz oranı: Yüzde 4,80

Aylık taksit: 8.145,47 TL

Toplam geri ödeme: 196.066,28 TL

AKBANK

Faiz oranı: Yüzde 4,92

Aylık taksit: 8.261,81 TL

Toplam geri ödeme: 198.858,44 TL

YAPI KREDİ

Faiz oranı: Yüzde 5,19

Aylık taksit: 8.526,17 TL

Toplam geri ödeme: 205.203,08 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz oranı: Yüzde 5,34

Aylık taksit: 8.674,56 TL

Toplam geri ödeme: 208.689,44 TL

HSBC

Faiz oranı: Yüzde 5,49

Aylık taksit: 8.824,01 TL

Toplam geri ödeme: 212.351,24 TL

ENPARA

Faiz oranı: Yüzde 5,55

Aylık taksit: 8.884,09 TL

Toplam geri ödeme: 213.218,16 TL