İhtiyaç kredisi faizleri yüzde 86'yı aştı... Peki 100 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar oldu?
İhtiyaç kredisi faizleri yüzde 86'yı aşarak rekor kırdı. Bankalar da ihtiyaç kredisi faizlerinde düzenlemeye gitti. Peki, 100 bin TL'nin 24 ay vadeli ödemesi ne kadar oldu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) perşembe günü, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Geçtiğimiz hafta rekor kıran ihtiyaç kredi faizleri 22 Mart haftasında ulaştığı yüzde 76'lık seviyeyi yüzde 86,2'ye taşıyarak veri tarihinin bir önceki haftadaki zirvesini yeniledi. Ticari kredi faizi yüzde 66'yı; TL mevduat faizi de sert bir yükselişle yüzde 64'ü aştı.
İhtiyaç kredisi faiz oranlarında da güncelleme yaşandı. Peki, 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisinin 24 ay vadeli geri ödemesi ne kadara çıktı? Dünya'nın aktardığına göre, işte bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları...
ING
Faiz oranı: Yüzde 4,46
Aylık taksit: 7.819,79 TL
Toplam geri ödeme: 188.174,96 TL
İŞ BANKASI
Faiz oranı: Yüzde 4,80
Aylık taksit: 8.145,47 TL
Toplam geri ödeme: 196.066,28 TL
AKBANK
Faiz oranı: Yüzde 4,92
Aylık taksit: 8.261,81 TL
Toplam geri ödeme: 198.858,44 TL
YAPI KREDİ
Faiz oranı: Yüzde 5,19
Aylık taksit: 8.526,17 TL
Toplam geri ödeme: 205.203,08 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz oranı: Yüzde 5,34
Aylık taksit: 8.674,56 TL
Toplam geri ödeme: 208.689,44 TL
HSBC
Faiz oranı: Yüzde 5,49
Aylık taksit: 8.824,01 TL
Toplam geri ödeme: 212.351,24 TL
ENPARA
Faiz oranı: Yüzde 5,55
Aylık taksit: 8.884,09 TL
Toplam geri ödeme: 213.218,16 TL
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