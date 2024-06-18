Ülker Bisküvi, gıda deviyle birleşiyor
Ülker yüzde 100 hissedarı olduğu Önem Gıda ile birleştirilmesine onay verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yaptı.
Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş., tamamen sahibi olduğu Önem Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile birleşme kararı aldı. Bu karar, 12 Haziran ÇArşamba günü Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi ve Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) onay için başvuru yapıldı.
BIRLEŞME KARARI VE BAŞVURU
Ülker CEO’su Mete Buyurgan, birleşme kararını şirketin stratejik hedeflerine ulaşması için atılan önemli bir adım olarak nitelendirdi. Ülker'in, Önem Gıda’yı 3 yıl önce Yıldız Holding’den satın alarak çikolata ve unlu mamullerdeki tüm üretim sürecini kendi bünyesine dahil ettiği belirtildi. Bu birleşme, Ülker'in sürdürülebilir ve kârlı büyümesine ivme kazandırmayı amaçlıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- İçişleri'nden Turgut Altınok'a soruşturma
- Atatürk Anıtı'na saldıranlar hakkında karar!
- Beş kulüpten TFF'ye ret!
- 'Tayyip Bey'in kurmayları bunu hesaplıyor...'
- Gülbin Tosun'dan, YRP'nin esprisine tepki
- Yeni programı ilk bölümde ne kadar izlendi?
- 'Müslüman değilseniz bunu açıklayın'
- Fitch, Türkiye için enflasyon beklentisini açıkladı
- ATM'lerde büyük kriz!
- Soruşturma açılan genç: 'O zevki tattırmayacağım'