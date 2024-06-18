Ülker Bisküvi, gıda deviyle birleşiyor

Yayınlanma: 18.06.2024 - 10:53

Güncelleme: 18.06.2024 - 10:53

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş., tamamen sahibi olduğu Önem Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile birleşme kararı aldı. Bu karar, 12 Haziran ÇArşamba günü Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi ve Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) onay için başvuru yapıldı.

BIRLEŞME KARARI VE BAŞVURU

Ülker CEO’su Mete Buyurgan, birleşme kararını şirketin stratejik hedeflerine ulaşması için atılan önemli bir adım olarak nitelendirdi. Ülker'in, Önem Gıda’yı 3 yıl önce Yıldız Holding’den satın alarak çikolata ve unlu mamullerdeki tüm üretim sürecini kendi bünyesine dahil ettiği belirtildi. Bu birleşme, Ülker'in sürdürülebilir ve kârlı büyümesine ivme kazandırmayı amaçlıyor.