KAP'a bildirildi: Ülker'den 2023'te 56 milyar TL ciro
Ülker Bisküvi 2023 yılı cirosunu 56 milyar TL’ye ulaştırdı. Şirketin Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamaya göre şirketin ihracat ve yurt dışı operasyonlarının cirodaki payı yüzde 32 oldu.
Ülker 2023 finansal sonuçlarını açıkladı.
Buna göre Ülker Bisküvi, 2023 yılını 56 milyar TL ciroyla kapattı. Şirket, 2024 yılında da faaliyet gösterdiği pazarlardaki liderliğini ve güçlü büyümesini devam ettirmeyi hedefliyor
Şirketin Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamaya göre, ihracat ve yurt dışı operasyonlarının cirodaki payı yüzde 32 olan Ülker Bisküvi, Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır’da bisküvi pazarındaki liderliğini, Kazakistan ve Orta Asya ülkelerinde ise büyümesini sürdürdü.
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