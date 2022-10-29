Ülker Üst Yöneticisi Mete Buyurgan: 'Enflasyon'u tasarruf önlemiyle azaltıyorlar

Ülker Üst Yöneticisi Mete Buyurgan, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü’yle yürüttükleri çalışmalar sonucunda geliştirilen “Aliağa Bisküvilik Buğdayı”nın üretimde kullanılmaya başladığını açıkladı.

Ali Can Polat
29 Ekim 2022 Cumartesi, 02:00
Ülker Üst Yöneticisi Mete Buyurgan: 'Enflasyon'u tasarruf önlemiyle azaltıyorlar
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Bu amaçla düzenlenen toplantıda soruları da yanıtlayan Buyurgan, artan gıda enflasyonundan bu tür verimlilik çalışmalarıyla korunduklarını vurguladı.

Buyurgan, “Yapabildiğimiz kadar tasarruf ederek maliyet artışlarını tüketiciye yansıtmamaya çalışıyoruz. Mutlaka zam yapmışızdır ama inanın minimuma indirerek yaptık” dedi.

Ayrıca sektöre sıkça gelen paket küçültme eleştirilerini de yanıtlayan Buyurgan şuna dikkat çekti: “Biz son iki yıldır küçültmedik. Ama küçülten firmaları da anlayışla karşılıyoruz. Ürünü ulaşılabilir kılmak için atılmış bir adımdır. Sonuçta gramajı doğru yazılıyor, bir sahtekârlık yok ortada.”

Yeni buğdayla ilgili de bilgi veren Buyurgan, sulak arazide yüzde 17-20, kurak arazide yüzde 35-40 ortalamanın üzerinde verim sağlandığını belirtti. 


Ülker Mete Buyurgan

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